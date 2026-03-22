El Millonarios de Fabián Bustos sigue sorprendiendo; impuso histórico registro contra Once Caldas

Millonarios se llevó con autoridad los tres puntos en su visita a Once Caldas tras imponerse 4-1 en la fecha 13 de la Liga 2026-I. El equipo del profesor Fabián Bustos golpeó en momentos clave del partido y supo transformar su superioridad en el marcador.

El primer golpe llegó antes del descanso con la anotación de Beckham David Castro en el 45+3’, un tanto que cambió el ritmo del encuentro. Ya en la segunda mitad, Macalister Silva amplió la ventaja al 59’, y aunque el local descontó al 67’ por medio de un golazo de tiro libre de Dayro Moreno, Millonarios no perdió el orden y amplió la ventaja con tantos de Rodrigo Contreras y Andrés Llinás al 75' y 82', respectivamente.

Este triunfo pone a los embajadores en la quinta casilla de la tabla de posiciones con 20 puntos, producto de seis victorias, dos empates y cinco derrotas. Sin embargo, más allá de seguir metido dentro de los ocho primeros, este festejo tiene mayor mérito al romper con un registro nunca antes visto.

Según el periodista José Orlando Ascencio, "Millonarios nunca había hecho cuatro goles en Palogrande", sin duda alguna un dato que le da mayor valor a la victoria. El citado comunicador hizo una aclaración que tiene que ver exclusivamente con el estadio. "Sí en el viejo Londoño y Londoño. La última vez, 9 de julio de 1986 (1-4, doblete de Arnoldo Iguarán y tantos de Barrabás Gómez y Nilton Bernal)", agregó.



Millonarios nunca había hecho cuatro goles en Palogrande. Sí en el viejo Londoño y Londoño. La última vez, 9 de julio de 1986 (1-4, doblete de Arnoldo Iguarán y tantos de Barrabás Gómez y Nilton Bernal). — José Orlando Ascencio (@josasc) March 22, 2026

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El conjunto capitalino ha tomado un aire con la llegada de Bustos y con el gran presentes de jugadores como Rodrígo Contreras, quien viene encendido con el gol. El próximo encuentro de los azules está programado para el lunes 30 de marzo, contra Fortaleza, en el estadio El Campín, por la fecha 14 del fútbol profesional colombiano. Cabe aclarar que esta semana no habrá acción en la competencia loca, puesto que se vienen las dos fechas FIFA, en las que la Selección Colombia se enfrentarán contra Crocia (jueves 26 de marzo) y Francia (domingo 29 de marzo), como juegos de fogueo de cara al Mundial de 2026 Estados Unidos, Canadá y México.