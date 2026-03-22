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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / El Millonarios de Fabián Bustos sigue sorprendiendo; impuso histórico registro contra Once Caldas

El Millonarios de Fabián Bustos sigue sorprendiendo; impuso histórico registro contra Once Caldas

Millonarios goleó 4-1 a Once Caldas por la fecha 13 de la Liga BetPlay I-2026, dejando un contundente dato sobre el historial en el estadio Palogrande, en Manizales.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de mar, 2026
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Once Caldas vs. Millonarios - Liga BetPlay I-2026.
Once Caldas vs. Millonarios - Liga BetPlay I-2026.
COLPRENSA.

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