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Gol Caracol  / La polémica en Real Madrid vs Atlético de Madrid; ¿era penalti de Carvajal contra Llorente?

La polémica en Real Madrid vs Atlético de Madrid; ¿era penalti de Carvajal contra Llorente?

Al minuto 9 del clásico entre 'merengues' y 'colchoneros', en el Santiago Bernabéu, se dio una jugada que ha generado controversia, por una dura entrada dentro del área contra Marcos Llorente.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 22 de mar, 2026
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Daniel Carvajal y Marcos Llorente Real Madrid vs Atlético de Madrid
Daniel Carvajal y Marcos Llorente en polémica jugada en Real Madrid vs Atlético de Madrid
AFP

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