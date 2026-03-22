La polémica en Real Madrid vs Atlético de Madrid; ¿era penalti de Carvajal contra Llorente?

En el clásico de Real Madrid vs Atlético de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu hubo una polémica jugada que ha generado opiniones divididas porque no fue sancionado un penalti para los 'colchoneros'.

La acción se dio al minuto 9 del compromiso cuando Marcos Llorente entró al área, logró rematar y el arquero Andriy Lunin atajó su disparo. Sin embargo, en esa misma jugada el experimentado Daniel Carvajal le entró con todo al mediocampista rival.

Llorente cayó de forma aparatosa al césped, pidió la falta, pero no hubo ni revisión del VAR, ni algo sancionado por los árbitros en el terreno de juego. En redes sociales hubo toda una controversia, algunos señalando que debió pitarse el penalti a favor del Atlético de Madrid.



Polémica en Real Madrid vs Atlético de Madrid en jugada de Carvajal y Llorente: