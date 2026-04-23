Síguenos en:
Tendencias:
NESTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS Y DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Jonathan Risueño; "me sorprende que Rodallega no entienda que lo que pasa en cancha, se queda allá"

Jonathan Risueño; "me sorprende que Rodallega no entienda que lo que pasa en cancha, se queda allá"

Hugo Rodallega dejó escapar una serie de palabras en las que tildó al DT Rodallega como "irrespetuoso", luego del triunfo 1-2 de Santa Fe sobre Pasto, en territorio nariñense.

Por: Daniel Parra Cuenca
Actualizado: 23 de abr, 2026
Comparta en:
Jonathan Risueño, técnico del Deportivo Pasto.
Jonathan Risueño, técnico del Deportivo Pasto.
X de @DeporPasto

Publicidad

Publicidad

Publicidad