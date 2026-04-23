Jonathan Risueño; "me sorprende que Rodallega no entienda que lo que pasa en cancha, se queda allá"

“No he escuchado lo que dice Hugo (Rodallega), pero a mí me sorprende que un jugador con la experiencia de él no haya entendido aún que las cosas que pasan en el campo se quedan en el campo. Creo que es un jugador con muchos partidos para entender eso”. Esa fue la respuesta de Jonathan Risueño, técnico de Deportivo Pasto, cuando le indagaron por los dichos de Rodallega, quien lo tildó de "irrespetuoso" al estar gritándole palabras de grueso calibre a los jugadores de Santa Fe, en especial en el primer tiempo.

El español, que antes se vio envuelto en otras polémicas en la Liga I 2026, prosiguió y apuntó que “lo respeto como jugador (a Hugo Rodallega ), su carrera es muy buena, pero repito: las cosas que pasan en el campo, quedan en el campo, no creo que haya pasado nada. De hecho, cualquier jugador que ha jugado al fútbol sabe lo que se puede decir en el terreno de juego”.

Jonathan Risueño técnico del pasto Cuenta oficial de X del Club Deportivo Pasto

Risueño también detalló qué fue lo que sucedió con los futbolistas de los santafereños. Así relató que “lo único que ha pasado es que, en una jugada, los que han irrespetado son ellos. Fue en la primera parte; le dije a mis jugadores que replieguen atrás, que les dejen el balón, que a ellos con balón les falta fútbol, algo que creo que no pasa nada al decirlo”.



De esa forma, en el duelo en el estadio Libertad también tuvo su controversia, con dos protagonistas con declaraciones contundentes.



¿Qué fue lo que dijo Hugo Rodallega de Risueño?

"No quisiera dejar pasar este momento y decirle al 'profe' Risueño que está mostrando que con trabajo se puede salir adelante, con un grupo de jugadores que tiene ambición y que tiene ganas, han conseguido una clasificación anticipada, se han comportado muy bien a la hora de jugar al fútbol, pero con mucho respeto, invitarlo a que respete, invitarlo a que disfrute del fútbol colombiano, que marque diferencia que intente ganar, que lo haga como lo está haciendo, pero que le baje un poco a su intensidad porque está siendo muy irrespetuoso, por lo menos con nosotros hoy", reclamó Rodallega.

Hugo Rodallega y un festejo de gol con Santa Fe ante el Pasto por la Liga BetPlay I-2026. X de @SantaFe