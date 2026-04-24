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Gol Caracol  / Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de España, tras Betis 1-1 Real Madrid

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de España, tras Betis 1-1 Real Madrid

Este viernes, el Real Madrid visitó el campo de juego de La Cartuja para enfrentar al Betis, en cumplimiento de la jornada 32. Conozca cómo quedó la tabla de posiciones en la Liga de España.

Por: AFP
Actualizado: 24 de abr, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Acción de juego entre Betis y Real Madrid por la Liga de España.
Acción de juego entre Betis y Real Madrid por la Liga de España.
AFP

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