El orden del día por estas fechas en el fútbol internacional marca la pauta con la ventana de pases, y los futbolistas colombianos, han sido protagonistas en varios de ellos. Fue así como en las últimas horas, Edwin 'Shirra' Mosquera fue presentado con bombos y platillos por su nuevo equipo.

El talentoso extremo chocoano tendrá una nueva experiencia en el balompié extranjero, luego de su buen paso por Independiente Santa Fe. En esta ocasión defenderá los colores de uno de los últimos campeones en Venezuela: la UCV Fútbol Club. El futbolista, de 25 años, llegó para darle versatilidad y desequilibrio por la banda al conjunto 'tricolor'.

"El explosivo extremo colombiano de 25 años, Edwin Mosquera, se convierte oficialmente en el nuevo refuerzo extranjero del conjunto 'tricolor'. Con un recorrido de jerarquía que incluye la MLS de Estados Unidos, el fútbol argentino, el brasileño y tres títulos en su país natal. El atacante diestro llega a la capital para aportar velocidad, desequilibrio y dinamismo al frente ofensivo dirigido por Daniel Sasso", esas fueron las palabras que usó la Universidad Central de Venezuela Fútbol Club para darle la bienvenida a Mosquera.

¡𝑺𝒉𝒊𝒓𝒓𝒂 es tricolor! 🇨🇴✍🏼



El internacional y multicampeón colombiano, se une a las filas de UCV FC para aportar velocidad, goles y asistencias por la banda. ⚡️



¡Bienvenido al Campeón de Venezuela, Edwin! 💛💙❤️#SomosUCV pic.twitter.com/R4kWxQSVOt — UCV Fútbol Club (@UCVFCOFICIAL) July 13, 2026

En otro de los apartados de la nota que generó la UCV Fútbol Club en su página web hizo sobre Mosquera Palacios, hizo hincapié en las fortalezas y cualidades que puede aportar en el campo de juego, y además, desplegó su currículum, al que calificó de envidiable a su corta edad.



"A sus 25 años, el popular 'Shirra' posee una hoja de vida envidiable en el balompié sudamericano, habiéndose formado en uno de los clubes más tradicionales de Colombia y cosechando éxitos desde el inicio de su carrera. Formado en las cantera de Independiente Medellín, debutó como profesional y formó parte del plantel bicampeón que alzó la Copa Colombia 2019 y la Copa Colombia 2020. Consagración reciente con Independiente Santa Fe, en 2026, de la Superliga; jugó en Millonarios; con experiencia en la MLS y las ligas top del continente como Brasil y Argentina", se leyó en el comunicado de presentación.

