Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Lionel Messi y un detalle que ha pasado desapercibido con Argentina en el Mundial; recrea su esencia

Lionel Messi y un detalle que ha pasado desapercibido con Argentina en el Mundial; recrea su esencia

El capitán y figura de la Selección Argentina, Lionel Messi, llama la atención dentro del campo por su estilo de juego; sin embargo, hay un pormenor del que nadie se ha percatado.

Por: EFE
Actualizado: 14 de jul, 2026
Comparta en:
Lionel Messi, figura y capitán de la Selección de Argentina.
Lionel Messi, figura y capitán de la Selección de Argentina.
Fotografía de: AFP

El 'Último Tango' de Lionel Messi tendrá que esperar. Al menos en lo que concierne a su adiós en el Mundial 2026, ya que el '10' argentino lidera a la 'albiceleste' que se medirá contra Inglaterra este miércoles en la segunda semifinal del torneo en Atlanta.

El último tango de Messi lo hemos visto todos durante los seis partidos que ha jugado con la selección de Argentina en lo que va del campeonato. Para algunos ha pasado inadvertido, pero no para los hinchas fieles del jugador rosarino y para aquellos amantes de la moda y la estética.

Jude Bellingham y Lionel Messi rivalizarán en Inglaterra vs. Argentina por el Mundial 2026.
Gol Caracol

Inglaterra vs. Argentina, EN VIVO: hora y dónde ver por TV y ONLINE el partido del Mundial 2026

Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard, los dos grandes favoritos a hacerse con el título del Tour de Francia 2026
EN VIVO
Ciclismo

🔴 Tour de Francia, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 10, con Pogacar, Egan y Vingegaard

Se trata de las botas blancas y celestes, con detalles dorados, con las que ha afrontado los partidos en esta cita mundialista. Misma, que en este Mundial de Norteamérica predominaron en la mayoría de futbolistas los botines de colores fucsias, rosas, azules y naranjas, él lució algo más discreto. El capitán de Argentina luce un modelo creado exclusivamente para él: las Adidas F50 "Último Tango", un diseño cargado de simbolismo y detalles que homenajean su trayectoria mundialista.

El nombre elegido no es casual. 'Último Tango' hace referencia a lo que, salvo sorpresa, será la última participación de Messi en una Copa del Mundo, poniendo fin a una carrera histórica en este torneo que comenzó hace dos décadas, en Alemania 2006.

No es la primera vez que la marca crea unas botas exclusivas para el rosarino en una Copa del Mundo. Desde Alemania 2006, Messi ha estrenado un modelo especial en cada mundial. La marca tardó aproximadamente dos años en el proceso de diseño y desarrollo, buscando unir el modelo que usó en 2006 con las tecnologías actuales para esta Copa del Mundo. Ese primer mundial de Messi sirvió de inspiración.

Lionel Messi; zapatillas
Lionel Messi; zapatillas
Fotografías de: AFP

Publicidad

Las nuevas 'F50' recuperan la estética de los guayos que utilizó en Alemania y en las lengüetas tienen dos detalles especiales, en una está inscrito el '06' y en la otra el '26', que conecta el inicio y el posible cierre de la carrera mundialista del '10' argentino.

En ambas se incluyen además la frase "Fútbol y Familia", los pilares que Lionel Messi ha señalado como fundamentales a lo largo de su carrera. Las botas diseñadas para Messi tienen modificaciones específicas que no están presentes en los modelos comerciales. El calzado es de suela ultraligera, con tacos cónicos, para favorecer los cambios de ritmo, la aceleración y la estabilidad en los apoyos, aspectos claves en el estilo de juego del delantero argentino.

Messi con Argentina
Messi con Argentina
AFP

Publicidad

También su ajuste, horma y confort fueron creados exclusivamente para el '10' de la 'Albiceleste', con un modelo personalizado que respondió a sus preferencias y necesidades sobre el césped. Así como en el campo de juego, en el que no se cansa de batir récords, el capitán argentino también rompió con su "Último Tango" con la tendencia de las botas rosas y fucsias de este torneo. A 20 años de su primer baile y ad portas de otra semifinal, la tercera en su carrera, estos botines han acompañado a Messi en el Mundial 2026, el que podría ser el cierre de un capítulo irrepetible, su verdadero último tango.

Franco Armani en su despedida con River Plate, para arribar a Nacional.
Fútbol Colombiano

Franco Armani no solamente habló de River Plate; "en Nacional hice historia"

Cristian 'Chicho' Arango y su curiosa historia con Giorgio Chiellini, en LAFC.
Colombianos en el exterior

'Chicho' Arango y la MLS; "un día me choqué con Chiellini y me quedó doliendo varios días"

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Lionel Messi

Selección Argentina

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad