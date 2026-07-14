Tadej Pogacar desató el enojo en el Tour de Francia 2026; "es algo difícil de entender"

El Tour de Francia disfrutó de su primera jornada de descanso después de 9 etapas en las que el esloveno Tadej Pogacar dejó la carrera sentenciada con su exhibición histórica en Gavarnie, un dominio aplastante que asume el pelotón con sentido crítico "por exceso de ambición".

Pogacar está imparable, gobierna con mano de hierro y atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, lo que quedó reflejado a 43 km de la meta pirenaica con un ataque en solitario marca de la casa en el Tourmalet que le permitió sentenciar el Tour.

Ese día, el doble campeón del Mundo encargó el quinto Tour, y llamó a la puerta del "club de los 5", donde le esperan Anquetil, Merckx, Hinault e Indurain. La general quedó aniquilada. Dejó a su máximo rival, Jonas Vingegaard, aparte de abatido, a 2' 42'', al mexicano Isaac del Toro a 3' 22'', a 3' 30'' a Evenepoel, a 3' 34'' a Juan Ayuso -primer español-, a quien le sigue el francés Paul Seixas a 3' 55''.

La demostración de Pogacar, con 27 años ganador de 23 etapas en el Tour, convirtió ese movimiento en una auténtica exhibición de fuerza, resistencia y confianza, blindada además por un UAE cuyo potencial intimida al resto de equipos. Nadie se atreve a contestar al mejor equipo del mundo liderado por un ciclista monumental, de época.



Tadej Pogacar, ciclista esloveno del UAE Team Emirates XRG, es líder en el Tour de Francia 2026 AFP

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Un dominio que incomoda

La ambición desmedida de Pogacar y la forma de controlar la carrera del UAE causa malestar en el resto del equipo. La novena jornada con final en Ussel fue un ejemplo. El equipo emiratí mantuvo la fuga a raya y luego no luchó por la etapa, dejando, ya tarde, que otros equipos pudieran optar al triunfo parcial.

"Hay muchos intereses en el pelotón, deportivos y económicos, y para muchos una etapa o un buen puesto podía significar mucho, pero Pogacar y el UAE no permiten nada a los demás. Es difícil de entender", señalan algunos directores deportivos.

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¿Cuáles son los objetivos del UAE en las dos semanas restantes? Evidentemente lograr el quinto Tour con Pogacar, pero entre los alicientes que puede encontrar el esloveno es ayudar al mexicano Del Toro a lograr la segunda plaza. Y por supuesto, el título por equipo, la montaña y todo lo que se ponga por delante. Un Tour devastador.