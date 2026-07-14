Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Tadej Pogacar desató el enojo en el Tour de Francia 2026; "es algo difícil de entender"

Tadej Pogacar desató el enojo en el Tour de Francia 2026; "es algo difícil de entender"

A pesar de que el esloveno del UAE Team Emirates XRG, Tadej Pogacar, ha dado espectáculo en lo que va de la carrera, no se ha salvado de las críticas.

Por: EFE
Actualizado: 14 de jul, 2026
Comparta en:
Tadej Pogacar, ciclista esloveno del UAE Team Emirates XRG, es líder en el Tour de Francia 2026
Tadej Pogacar, ciclista esloveno del UAE Team Emirates XRG, es líder en el Tour de Francia 2026
AFP

El Tour de Francia disfrutó de su primera jornada de descanso después de 9 etapas en las que el esloveno Tadej Pogacar dejó la carrera sentenciada con su exhibición histórica en Gavarnie, un dominio aplastante que asume el pelotón con sentido crítico "por exceso de ambición".

Pogacar está imparable, gobierna con mano de hierro y atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, lo que quedó reflejado a 43 km de la meta pirenaica con un ataque en solitario marca de la casa en el Tourmalet que le permitió sentenciar el Tour.

Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard, los dos grandes favoritos a hacerse con el título del Tour de Francia 2026
EN VIVO
Ciclismo

🔴 Tour de Francia, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 10, con Pogacar, Egan y Vingegaard

Ese día, el doble campeón del Mundo encargó el quinto Tour, y llamó a la puerta del "club de los 5", donde le esperan Anquetil, Merckx, Hinault e Indurain. La general quedó aniquilada. Dejó a su máximo rival, Jonas Vingegaard, aparte de abatido, a 2' 42'', al mexicano Isaac del Toro a 3' 22'', a 3' 30'' a Evenepoel, a 3' 34'' a Juan Ayuso -primer español-, a quien le sigue el francés Paul Seixas a 3' 55''.

La demostración de Pogacar, con 27 años ganador de 23 etapas en el Tour, convirtió ese movimiento en una auténtica exhibición de fuerza, resistencia y confianza, blindada además por un UAE cuyo potencial intimida al resto de equipos. Nadie se atreve a contestar al mejor equipo del mundo liderado por un ciclista monumental, de época.

Tadej Pogacar, ciclista esloveno del UAE Team Emirates XRG, es líder en el Tour de Francia 2026
Tadej Pogacar, ciclista esloveno del UAE Team Emirates XRG, es líder en el Tour de Francia 2026
AFP

Publicidad

Un dominio que incomoda

La ambición desmedida de Pogacar y la forma de controlar la carrera del UAE causa malestar en el resto del equipo. La novena jornada con final en Ussel fue un ejemplo. El equipo emiratí mantuvo la fuga a raya y luego no luchó por la etapa, dejando, ya tarde, que otros equipos pudieran optar al triunfo parcial.

"Hay muchos intereses en el pelotón, deportivos y económicos, y para muchos una etapa o un buen puesto podía significar mucho, pero Pogacar y el UAE no permiten nada a los demás. Es difícil de entender", señalan algunos directores deportivos.

Publicidad

¿Cuáles son los objetivos del UAE en las dos semanas restantes? Evidentemente lograr el quinto Tour con Pogacar, pero entre los alicientes que puede encontrar el esloveno es ayudar al mexicano Del Toro a lograr la segunda plaza. Y por supuesto, el título por equipo, la montaña y todo lo que se ponga por delante. Un Tour devastador.

Tadej Pogacar, ciclista esloveno del UAE Team Emirates XRG, es líder en el Tour de Francia 2026
Ciclismo

Tadej Pogacar no ocultó su enojo en el Tour de Francia; "Es algo de lo que hay que hablar"

Mathieu Van der Poel, ciclista neerlandés del Alpecin, ganó la etapa 9 del Tour de Francia 2026
EN VIVO
Ciclismo

🔴 Tour de Francia, EN VIV HOY; minuto a minuto de la etapa 9, con Pogacar, Egan y Vingegaard

Tour de Francia 2026 - Etapa 8.
EN VIVO
Ciclismo

🔴 Etapa 8 del Tour de Francia, EN VIVO: siga la jornada entre Périgueux y Bergerac

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Tour de Francia

Tadej Pogacar

Publicidad

Publicidad

Publicidad