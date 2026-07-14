Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Francia pone la historia; España, la racha reciente: se viene un duelo de titanes en el Mundial

Francia pone la historia; España, la racha reciente: se viene un duelo de titanes en el Mundial

Francia y España se enfrentan en un duelo lleno de emociones por un cupo a la final del Mundial 2026. En dicho duelo, 'les bleus' tratarán de romper la mala racha contra la 'roja'.

Por: EFE
Actualizado: 14 de jul, 2026
Comparta en:
Didier Deschamps, director técnico de la Selección Francia, con Kylian Mbappé en el Mundial 2026.
Didier Deschamps, director técnico de la Selección Francia, con Kylian Mbappé en el Mundial 2026.
AFP

Dos campeonatos, cuatro finales y ocho semifinales de Francia, contra un título, una final y dos semifinales de España. Las dos selecciones se juegan el pase a la final con los números históricos en los Mundiales del lado francés, pero con los últimos enfrentamientos a favor de los españoles.

La selección francesa, que ganó los Mundiales de 1998, disputados en Francia, y 2018, en Rusia, juega este martes su octava semifinal. En cuatro de las siete anteriores se clasificaron para la final. Por su parte, España fue campeona en Sudáfrica 2010 tras derrotar a Alemania en su primera semifinal en un Mundial. Antes, su mejor clasificación había sido un cuarto puesto en Brasil 1950, pero alcanzó esa posición tras una liguilla.

Francia y España juegan por las semifinales del Mundial 2026.
Gol Caracol

A qué hora juega HOY Francia vs. España por el Mundial 2026 y dónde verlo EN VIVO por TV y ONLINE

Álvaro Montero, guardameta de la Selección Colombia, en medio del Mundial 2026
Gol Caracol

Álvaro Montero, sorprendido a su llegada a Boca Juniors; "sabemos de la grandeza del club"

La frontera de los cuartos

Los cuartos de final fueron durante décadas la frontera infranqueable para España en los Mundiales. Ya en la primera participación española, Italia 1934, la selección cayó en esa ronda frente al anfitrión tras un partido de desempate. La eliminación en cuartos se repitió en México 1986, frente a Bélgica; Estados Unidos 1994, contra Italia; y Corea y Japón 2002, ante Corea del Sur.

Hasta el pasado viernes, cuando España derrotó a Bélgica por 2-1, el tope de los cuartos solo se había quebrado una vez. Fue en Sudáfrica 2010 -victoria sobre Paraguay por 1-0 con gol de Villa-, y España terminó alzando su primera Copa del Mundo dos partidos después, tras derrotar a Alemania en semifinales -gol de Puyol- y a Holanda en la final, con gol de Iniesta.

Publicidad

Tercera semifinal consecutiva para Francia

Mucho más habitual es la presencia de la selección francesa en las semifinales del Mundial, ocho en 23 ediciones, incluida la de esta tarde, las tres últimas consecutivas. Desde el Mundial de 1998, los franceses siempre han ganado las semifinales que han jugado: además de Francia 1998, Alemania 2006, Rusia 2018 y Catar 2022. Sin embargo, perdieron las tres anteriores, en Suecia 1958, España 1982 y México 1986.

Publicidad

Si este martes derrota a España, Francia jugaría su tercera final de un mundial consecutiva y se uniría a un exclusivo club del que solo forman parte Alemania, que disputó las finales de España 1982, México 1986 e Italia 1990, con victoria en esta última; y Brasil, finalista en EE.UU. 1994, Francia 1998 y Corea y Japón 2002, con títulos en 1994 y 2002

Selección de Francia
Selección de Francia
Fotografías de: AFP

Solo un choque en los mundiales

La semifinal de Dallas será la segunda vez que España y Francia se crucen en un Mundial. El único precedente, en los octavos de final de Alemania 2006, terminó con la victoria de Francia por 3-1.
España, entrenada por Luis Aragonés, se adelantó con gol de David Villa, pero Franck Ribery igualó antes del descanso y en los últimos minutos del choque Patrick Vieira y Zinedine Zidane dieron el triunfo al equipo dirigido por Raymond Domenech.

Francia llegó a la final de aquel Mundial, que perdió contra Italia en la prórroga. Y España, después del revés en ese campeonato, inició la mejor etapa de su historia, con victorias consecutivas en la Eurocopa de 2008, el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012.

Publicidad

Aunque el precedente mundialista favorece a Francia, España ha ganado tres de los cuatro últimos partidos contra los franceses, entre ellos los dos más recientes, ya con Luis de la Fuente en el banquillo: 2-1 en la Eurocopa de 2024; y 5-4 en la Liga de Naciones de 2023.

Hay que remontarse a la final de la Liga de Naciones de 2021 para encontrar la última victoria francesa, por 2-1, con un gol polémico de Kylian Mbappé en el que España reclamó fuera de juego. Esa es la única victoria del jugador del Real Madrid en sus cuatro partidos con España, en los que ha marcado dos goles. Del otro lado, el español Lamine Yamal ha ganado sus dos enfrentamientos contra “les bleus”, en los que ha firmado tres goles.

Lamine Yamal
Lamine Yamal; jugador de la Selección de España
Fotografías de: AFP

Publicidad

A lo largo de la historia, en total España y Francia han jugado 38 partidos, 26 de ellos amistosos, con 18 victorias españolas, 13 francesas y siete empates. Sin embargo, en los 12 partidos de competición oficial Francia lleva la delantera, con seis victorias, frente a cuatro de España y dos empates.

Franco Armani en su despedida con River Plate, para arribar a Nacional.
Fútbol Colombiano

Franco Armani no solamente habló de River Plate; "en Nacional hice historia"

Colombia vs Uzbekistán en el Mundial
Selección Colombia

El 'Tino' Asprilla y los rumores de división en la Selección Colombia; "no le hacen bien al fútbol"

Lamine Yamal
Gol Caracol

Lamine Yamal jugará sin presión contra Francia, en el Mundial; "para eso he venido aquí"

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Selección Francia

Selección España

Mundial 2026

Kylian Mbappé

Lamine Yamal

Publicidad

Publicidad

Publicidad