Edwuin Cetré anotó un golazo con Estudiantes: picó el penalti contra Boca Juniors

Estudiantes de La Plata y Boca Juniors protagonizaron uno de los mejores de la jornada en el fútbol argentino. Allí, hubo presencia colombiana, gracias a Edwuin Cetré, quien estuvo desde el arranque en el equipo dirigido por Eduardo Domínguez. Pero eso no fue todo, ya que se reportó en el marcador, inflando las redes al 59'.

Cristian Medina, a pura gambeta, entró al área del 'Xeneize' y Agustín Marchesín le cometió falta. Razón por la que el árbitro no dudó en sancionar penalti. Edwuin Cetré se hizo cargo y definió a la perfección. Con nervios de acero, se la picó al guardameta, quien se estiró y fue engañado. Dicho tanto significó el 1-1.

Edwuin Cetré, jugador colombiano de Estudiantes de La Plata, festeja su gol frente a Boca Juniors AFP

Vea el gol de Edwuin Cetré, con Estudiantes vs. Boca Juniors, en la Liga Argentina

UNA LOCURA EXQUISITA: CETRÉ LE PICÓ EL PENAL A MARCHESÍN Y PUSO EL 1-1 DE ESTUDIANTES A BOCA. pic.twitter.com/Xau1TmKqCZ — SportsCenter (@SC_ESPN) November 2, 2025