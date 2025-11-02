Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Edwuin Cetré anotó un golazo con Estudiantes: picó el penalti contra Boca Juniors

Edwuin Cetré anotó un golazo con Estudiantes: picó el penalti contra Boca Juniors

Engañando por completo al guardameta del 'Xeneize', el delantero colombiano, Edwuin Cetré, definió perfecto y se llevó los aplausos de los miles de hinchas.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de nov, 2025
Edwuin Cetré, delantero colombiano, celebra su gol con Estudiantes de La Plata frente a Boca Juniors
