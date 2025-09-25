Síguenos en::
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior

Jorge Carrascal dejó sin Libertadores a Edwuin Cetré: Flamengo venció 4-2 a Estudiantes, en penaltis

Estudiantes de la Plata venció 1-0 a Flamengo en Argentina e igualó 2-2 la serie, pero no fue efectivo en los lanzamientos desde los doce pasos y se despidió de la Copa Libertadores 2025.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de sept, 2025
Jorge Carrascal, volante de Flamengo - Edwuin Cetré, extremo de Estudiantes de la Plata.
Jorge Carrascal, volante de Flamengo - Edwuin Cetré, extremo de Estudiantes de la Plata.
