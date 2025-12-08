Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Edwuin Cetré metió asistencia y Estudiantes es finalista en Argentina; 1-0 sobre Gimnasia

Edwuin Cetré metió asistencia y Estudiantes es finalista en Argentina; 1-0 sobre Gimnasia

El habilidoso atacante colombiano fue figura este lunes con una buena asistencia en el triunfo en semifinales del equipo 'pincha'. Racing será su rival por el título.

Por: AFP
Actualizado: 8 de dic, 2025
Edwuin Cetré Estudiantes vs Gimnasia
Edwuin Cetré Estudiantes vs Gimnasia - Foto:
Estudiantes Oficial

