Colombianos en el exterior  / Edwuin Cetré da de qué hablar en Argentina por su extraña celebración contra Boca Juniors

Edwuin Cetré da de qué hablar en Argentina por su extraña celebración contra Boca Juniors

Después de haber marcado un gol con Estudiantes de La Plata, el delantero colombiano, Edwuin Cetré, protagonizó un curioso festejo que no pasó desapercibido.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de nov, 2025
Edwuin Cetré, jugador colombiano de Estudiantes de La Plata, festeja su gol frente a Boca Juniors
AFP

