Edwuin Cetré da de qué hablar en Argentina por su extraña celebración contra Boca Juniors

Edwuin Cetré fue protagonista en el partido entre Estudiantes de La Plata y Boca Juniors, que se disputó este domingo 2 de noviembre, por la Liga de Argentina. Allí, el colombiano no solo fue titular, sino que, además, se reportó con un gol y, de paso, realizó una celebración única y que dio de qué hablar por lo que hizo en cancha.
La anotación fue desde el punto blanco del penalti. Allí, se la picó al guardameta, Agustín Marchesín, que quedó en el suelo, engañado. De inmediato, el 'cafetero' se tomó su pierna, haciéndose el lesionado, pero todo fue en broma, pues después hizo como si estuviera cabalgando y terminó entre risas con todos sus compañeros.
UNA LOCURA EXQUISITA: CETRÉ LE PICÓ EL PENAL A MARCHESÍN Y PUSO EL 1-1 DE ESTUDIANTES A BOCA. pic.twitter.com/Xau1TmKqCZ— SportsCenter (@SC_ESPN) November 2, 2025
