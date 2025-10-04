Eintracht vs Bayern Múnich HOY EN VIVO; hora y TV para el partido de Luis Díaz en Bundesliga

A sus 32 años, Harry Kane está viviendo el mejor momento de su majestuosa carrera y esta temporada suma ya 17 goles en 9 partidos oficiales disputados con el Bayern Múnich. El sábado, el Eintracht de Fráncfort será el siguiente equipo en tratar de parar al goleador y para sus compañeros, donde también están el colombiano Luis Díaz.

Impulsado por la racha del capitán de la selección inglesa, el Bayern ha ganado todos sus partidos: cinco de Bundesliga, dos de Champions, la Supercopa alemana y la primera ronda de la Copa de Alemania.



Eintracht Frankfurt vs Bayern Múnich EN VIVO HOY, hora y dónde ver el partido de Luis Díaz:

Fecha: sábado 4 de octubre de 2025

Hora: 11:30 a.m. (hora colombiana)

Estadio: Deutsche Bank Park

Transmisión: ESPN y Disney Plus

Luis Díaz con el Bayern Múnich - Foto: Getty Images

Tan solo en uno de ellos, Kane se quedó sin marcar. Fue en el derbi bávaro ante el Augsburgo de la segunda jornada de Bundesliga. No anotó, pero contribuyó con dos asistencias a la victoria 3-2 del Bayern.

Los números de Kane esta temporada son impresionantes: dos tripletes y cinco dobletes, dos de ellos en los partidos de Champions contra Chelsea y Pafos chipriota.



"Queremos mantener este impulso a toda costa", advirtió Kane tras el triunfo europeo frente a los chipriotas.

- Dr. Jekyll y Mr. Hyde -

Ante el todopoderoso Bayern, que lidera en solitario la Bundesliga con un pleno de 15 puntos, estará el sábado el Eintracht, que en este inicio de temporada es el "doctor Jekyll y mister Hyde" del fúbol europeo.

El Eintrahcht (4º con 9 puntos) es el único equipo de la Bundesliga que ha logrado marcar más goles que Kane (17 por 10), pero también ha encajado 13, más que ningún otro club.

Con una pegada de fuego y una defensa que hace aguas, el equipo que dirige Dino Toppmöller es tan capaz de ganar 6-4 en su visita al Borussia Mönchengladbach (luego de ir ganando por 6-0), como de perder en casa 3-4 contra el Unión Berlín.

En Europa también ha mostrado esta doble cara: ganó en su estreno europeo por 5-1 al Galatasaray y perdió el martes por el mismo resultado ante el Atlético en Madrid.

Bayern Múnich, celebrando un gol contra Pafos Foto: X/ @FCBayern

En el Eintracht está destacando el volante turco de 19 años Can Uzun, autor ya de siete goles (cinco de ellos en el campeonato) y su ariete Jonathan Burkardt (cinco goles), ayudados en las bandas por el japonés Ritsu Doan y Ansgar Knauff (siete dianas entre ambos).

Pero atrás, Toppmöller no ha encontrado la manera de encajar menos goles. Comenzó como portero titular Michael Zetterer, pero tras la derrota en Leverkusen (3-1), el técnico dio la alternativa al joven brasileño de 22 años Kaua Santos, sin que el portero formado en el Flamengo haya logrado hasta ahora cortar la sangría.

El otro encuentro destacado de la fecha será el que disputen el sábado el Borussia Dortmund y el Leipzig, segundo contra tercero, con el objetivo de no perder la estela del Bayern.