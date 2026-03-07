Síguenos en:
La escalofriante lesión en el fútbol de Ecuador tras dura patada; fractura de Jean Pierre Arroyo

Este sábado se dio una dura lesión en el partido de Independiente del Valle contra Mushuc Runa, que le dejó una fractura de tibia a Jean Pierre Arroyo, tras una entrada de Brian Negro.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de mar, 2026
Jean Pierre Arroyo Independiente del Valle
Jean Pierre Arroyo y una dura lesión con Independiente del Valle
