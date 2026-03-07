La escalofriante lesión en el fútbol de Ecuador tras dura patada; fractura de Jean Pierre Arroyo

Publicidad
En la victoria 3-1 de Independiente del Valle contra Mushuc Runa por la Liga de Ecuador, se vivió un momento de dolor y angustia con Jean Pierre Arroyo como protagonista, tras una dura patada de Brian Negro, al minuto 63 del compromiso.
En ese momento, cuando el partido iba 1-1 parcialmente, el argentino se tiró con fuerza para ganarle la pelota a su rival, pero terminó impactándolo en su tobillo izquierdo y generándole una fractura.
De inmediato hubo expulsión para Brian Negro, a pesar de su protesta, mientras el cuerpo médico atendía a Jean Pierre Arroyo, quien con claras señas de dolor tuvo que ser retirado y llevado a un hospital.
🇪🇨❌ PATADA DIGNA DE CÁRCEL EN EL FÚTBOL DE ECUADOR.— PaseClave (@paseclave__) March 7, 2026
El defensor argentino Brian Negro lesionó así a Jean Arroyo Vernaza, durante el partido entre Mushuc Runa e Independiente del Valle.pic.twitter.com/QncOdDpfvx