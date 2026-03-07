La escalofriante lesión en el fútbol de Ecuador tras dura patada; fractura de Jean Pierre Arroyo

En la victoria 3-1 de Independiente del Valle contra Mushuc Runa por la Liga de Ecuador, se vivió un momento de dolor y angustia con Jean Pierre Arroyo como protagonista, tras una dura patada de Brian Negro, al minuto 63 del compromiso.

En ese momento, cuando el partido iba 1-1 parcialmente, el argentino se tiró con fuerza para ganarle la pelota a su rival, pero terminó impactándolo en su tobillo izquierdo y generándole una fractura.

De inmediato hubo expulsión para Brian Negro, a pesar de su protesta, mientras el cuerpo médico atendía a Jean Pierre Arroyo, quien con claras señas de dolor tuvo que ser retirado y llevado a un hospital.



Así fue la escalofriante lesión de Jean Pierre Arroyo en Independiente del Valle vs Mushuc Runa: