Lionel Messi quedó a uno, de los 900 goles como futbolista; sigue sumando con Inter Miami

El Inter Miami tuvo un sábado tranquilo al imponerse 2-1 sobre el DC United en la MLS, con goles de Rodrigo De Paul y el 899 de Lionel Messi en un M&T Bank Stadium colmado por 72.026 espectadores en Baltimore.

El capitán de Las Garzas aprovechó un pase medido de su compatriota Mateo Silvetti al minuto 27 para definir con un toque suave ante la salida del arquero Sean Johnson, quedando a solo un gol de los 900 en su carrera profesional.

A sus 38 años, además, alcanzó los 80 goles con el equipo de la Capital del Sol en todas las competencias.

"La primera parte fue muy buena", dijo el entrenador Javier Mascherano en conferencia de prensa. "En la segunda ellos nos presionaron más arriba y estuvimos más inseguros, nos costó salir y nos buscaron con más gente".



"Hay que valorar las cosas positivas, de tres partidos fuera hemos logrado dos victorias", agregó el DT argentino.

Antes, gracias a la presión del mexicano Germán Berterame en la salida rival, el venezolano Telasco Segovia sirvió la asistencia para De Paul, quien abrió el marcador con un remate dentro del área bien colocado al palo derecho, marcando su primer gol de la temporada.

El tanto levantó al público pese a la fría tarde de 13 grados centígrados, que se mantenía expectante ante un partido de baja intensidad en los primeros minutos.

Lionel Messi en juego con el Inter Miami - Foto: Getty Images

Las Garzas continúan como un proyecto en construcción para la temporada 2026, buscando conectar con Berterame en ataque e incorporando a Facundo Mura como salida constante por la banda derecha.

"Somos un equipo que nos gusta defendernos con la pelota, vamos a tener partidos en que por la voluntad del rival nos toque sufrir, más allá de todo hemos sabido sufrir", agregó el Jefecito.

El DC United mejoró su rendimiento en el segundo tiempo y encontró el descuento al minuto 75. Jackson Hopkins ganó por la derecha y envió un remate rasante que el arquero Dayne St. Clair rechazó, dejando la pelota servida para que Tai Baribo empujara al fondo del arco.

Baribo, de 28 años y en su primera temporada con el club, anotó su segundo gol del 2026.

Pese al poder ofensivo mostrado por el Inter Miami, la defensa sigue siendo un aspecto a mejorar, habiendo recibido seis goles en los primeros tres partidos.

El argentino Tadeo Allende no fue inicialista y aunque ingresó en el segundo tiempo, presentó molestias que llevaron al cuerpo técnico a actuar con cautela.

Con victorias consecutivas ante Orlando City y DC United, el equipo ahora concentra su atención en el debut en los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf cuando visite el miércoles a Nashville SC.