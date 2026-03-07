Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / James Rodríguez tampoco debutó con Minnesota United contra Nashville; baja por lesión

James Rodríguez tampoco debutó con Minnesota United contra Nashville; baja por lesión

Para el partido entre Minnesota United y el Nashville la ausencia del futbolista colombiano James Rodríguez volvió a resaltar, luego de algunas molestias en las últimas horas.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 7 de mar, 2026
Comparta en:
James Rodríguez, mediocampista colombiano, es nuevo refuerzo de Minnesota United, de la MLS, para 2026
James Rodríguez, mediocampista colombiano, es nuevo refuerzo de Minnesota United, de la MLS, para 2026
Twitter de James Rodríguez

Publicidad

Publicidad

Publicidad