James Rodríguez tampoco debutó con Minnesota United contra Nashville; baja por lesión

Minnesota United jugó el partido de este sábado en la MLS en su visita al Nashville, sin su máxima estrella, James Rodríguez, quien sigue sin debutar con el equipo estadounidense, al que llegó para la presente temporada buscando regularidad pensando en el Mundial 2026 con la Selección Colombia.

Sin embargo, el viernes el técnico de su nuevo club, Cameron Knowles, señaló que el mediocampista cucuteño "es cuestionable" todo porque "sufrió una contusión", aunque no especificó en qué parte eran las molestias del '10'., quien nada que tiene su primer encuentro oficial.



James Rodríguez sigue sin debutar con Minnesota United

Y tras conocerse los titulares y suplentes del equipo de los 'Loons', el nombre del futbolista colombiano estuvo ausente y habrá que esperar más detalles sobre su lesión, y seguir a la expectativa de su estreno con el nuevo equipo en el balompié internacional.

Frente al Austin FC en la primera fecha, James Rodríguez no fue convocado por lo que llevaba pocos días entrenando luego de demorarse su permiso de trabajo en Estados Unidos. Luego fue convocado en el 1-0 sobre el Cincinnati, sin embargo, se quedó en el banquillo de suplentes y no fue tenido en cuenta por su entrenador. Ahora le surgieron estos problemas antes del compromiso con el Nashville.

Habrá que esperar si para el próximo domingo 15 de marzo, el '10' del Minnesota United pueda estar disponible y recuperado de su lesión para la visita al Vancouver Whitecaps, a las 3:30 p.m. (hora colombiana), o si esperará a jugar ante su gente el 22 de marzo, frente al Seattle Sounders, antes de los compromisos con la Selección Colombia en los partidos preparatorios contra Croacia y Francia, el 26 y 29 de marzo, respectivamente.



Así las cosas, hay expectativa aún por el debut de James Rodríguez en la MLS, en este nuevo reto que eligió para la temporada 2026, tras su salida en noviembre del año pasado del Club León, de México, y primando la competencia para llegar con rodaje a la Copa del Mundo Estados Unidos, México y Canadá.