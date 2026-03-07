Noticias sobre Juan Fernando Quintero que retumban en Selección Colombia; novedades de lesión

Juan Fernando Quintero es la gran noticia en Argentina este sábado luego de informarse que estaría recuperado y listo para jugar con River Plate, a pesar de las molestias que tuvo el pasado 22 de febrero en el duelo frente a Vélez Sarsfield.

Y en medio de la expectativa por el debut del 'Chacho' Coudet, quien tomó el lugar que dejó Marcelo Gallardo, las miradas se centraron en el mediocampista colombiano, quien según el diario 'Olé' tuvo una "recuperación exprés, tiene alta médica y en carrera para volver en el debut de Coudet".



Juan Fernando Quintero, recuperado de su lesión

Esta noticia que envuelve al futbolista antioqueño también retumba en la Selección Colombia, pensando en los convocados de Néstor Lorenzo para los partidos contra Croacia y Francia, el 26 y 29 de marzo, respectivamente.

En Argentina, el citado medio anteriormente detalló que "el 10 de River superó el desgarro que sufrió ante Vélez, se entrena con normalidad frente al grupo y tiene grandes chances de jugar contra Huracán".

A continuación, explicaron qué es lo que le había sucedido exactamente a Quintero Paniagua, puntualizando en que "si bien se trató de un desgarro grado 1, una lesión leve en el bíceps femoral derecho, no deja de ser una recuperación exprés para un jugador que, tal como lo había adelantado Olé, ya desde este jueves había comenzado a trabajar prácticamente a la par del grupo", seguido a eso, mencionaron que "este sábado por la mañana, en el inicio de un fin de semana en el que no habrá descanso (trabajarán también el domingo), el colombiano superó la exigencia final y se llevó el OK clínico".



Juan Fernando Quintero, futbolista colombiano en River Plate - Foto: River Plate Oficial

Ahora, tras perderse la mayoría del partido frente a Vélez (derrota 1-0), la victoria 3-1 sobre Banfield y el empate 1-1 con Independiente Rivadavia, y al ser pospuesto el partido de este fin de semana, todo apunta a que para el duelo de este jueves 12 de marzo, 'Juanfer' salte de nuevo a la cancha y sea cuota de experiencia en el estreno de Eduardo 'Chacho' Coudet, como nuevo director técnico de River Plate.

Además, en Argentina están a la espera de si el colombiano seguirá siendo el capitán de la 'banda cruzada', rótulo que le otorgó Marcelo Gallardo, con quien tenía una gran relación profesional y personal.