Luis Javier Suárez manda en Portugal; tabla de goleadores, con el colombiano sobrado en la cima

Luis Javier Suárez (Colombia) y Rodrigo Zalazar (Uruguay): El Sporting de Lisboa saldó su visita a la cancha del Braga con un empate (2-2) y extendió su racha invicta en la Liga de Portugal a 21 partidos.

El delantero colombiano Luis Suárez facturó por sexta fecha consecutiva, ampliando su ventaja en la cima de la tabla de goleo.

Por su parte, el volante uruguayo Rodrigo Zalazar evitó la derrota del conjunto local con un tanto y unaasistencia.

Después de que el cuadro lisboeta se pusiera por delante (22'), el portugués Ricardo Horta niveló (34') con un disparo a la escuadra a un centro de Zalazar, que orquestó la jugada tras un robo.



El colombiano Luis Javier Suárez apareció en los últimos segundos de la primera mitad (45') para darle tranquilidad al Sporting al poner el 2-1 parcial en el cobro de un tiro penal.

Ya en el último suspiro (96'), cuando el Sporting se disponía a celebrar la victoria, el árbitro concedió un penal al Braga por una mano. Rodrigo Zalazar ejecutó a la perfección para poner el 2-2 definitivo en el marcador y mantener al Braga en la pelea por Europa.

"Estamos tristes por no haber podido conseguir la victoria", admitió Luis Suárez tras el encuentro.

"El partido fue muy difícil. No es excusa, pero hemos tenido muchos partidos. Nos faltó frescura física en la segunda parte", lamentó el futbolista cafetero.



Tabla de goleadores Liga de Portugal 2025/26, con Luis Javier Suárez:

Luis Javier Suárez llegó a 23 dianas y cuatro asistencias en el torneo.



Luis Javier Suárez (Sporting Lisboa) - 23 goles Vangelis Pavlidis (Benfica) - 20 goles Yanis Bergraoui (Estoril) - 17 goles Rodrigo Zalazar (Braga) - 14 goles Ricardo Horta (Braga) - 13 goles

Luis Javier Suárez, delantero colombiano del Sporting Lisboa. Getty

En tanto, Rodrigo Zalazar suma 14 tantos y cuatro servicios; cinco en los últimos tres partidos del campeonato luso.

Ambos disputaron el partido completo.

También vieron acción el brasileño Luis Guilherme y el uruguayo Maximilano Araújo, por el Sporting, y el brasileño Gabriel Moscado, por el Braga.

Federico Valverde (Uruguay): El Halcón facturó sobre la hora para que el Real Madrid se llevara una victoria de su visita al Celta de Vigo (2-1) en el partido inaugural de la jornada en la Liga española.

El uruguayo, que volvió a portar el gafete de capitán, puso el 2-1 definitivo de un potente derechazo desde el borde del área.

Valverde sumó su segunda diana en los últimos cuatro partidos del campeonato ibérico y llegó a 35 tantos en 361 partidos disputados con la camiseta merengue.

El futbolista charrúa fue titular y disputó los 90 minutos del encuentro.

También salió de inicio el extremo brasileño Vinícius Jr. Por el cuadro gallego vio acción el centrocampista uruguayo Matías Vecino, quien ingresó de cambio en la recta final (91').

El Real Madrid se mantiene en la segunda posición de la tabla con 63 unidades, cuatro menos que el líder, Barcelona (67).

Luis Díaz tuvo otra memorable actuación con Bayern Múnich en la Bundesliga. Getty

Luis Díaz (Colombia): El guajiro marcó y asistió para encaminar el triunfo del Bayern Múnich ante el Borussia Monchengladbach (4-1) y llegó a 20 goles anotados en 35 partidos disputados con la camiseta del gigante bávaro desde su llegada al club el verano pasado.

Díaz abrió el marcador (33') con una vistosa volea a un centro de Leon Goretzka.

El colombiano intervino para que el Bayern se fuera al descanso con una ventaja de 2-0 al servir el pase para que Konrad Laimer la mandara a guardar en el último suspiro de la primera parte (45').

El colombiano repitió como titular y disputó 61 minutos antes de salir de cambio con un saldo de 14 tantos y cinco asistencias en 24 partidos de la Bundesliga.

Por su parte, el centrocampista brasileño de 17 años Maycon Cardozo debutó en la Bundesliga tras ingresar al campo para reemplazar a Luis Díaz.

"Cuando entré al vestuario (después del partido) todos me felicitaron. Estoy muy orgulloso de mí mismo", dijo a los medios del club.