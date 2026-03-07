Síguenos en:
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez manda en Portugal; tabla de goleadores, con el colombiano sobrado en la cima

Luis Javier Suárez manda en Portugal; tabla de goleadores, con el colombiano sobrado en la cima

Este sábado el atacante Luis Javier Suárez marcó un gol más con el Sporting Lisboa y llegó a 23 anotaciones en la Liga de Portugal. Además, anotó por sexto partido consecutivo en el torneo luso.

Por: AFP
Actualizado: 7 de mar, 2026
Luis Javier Suárez marcó doblete con Sporting Lisboa frente a Estoril.
