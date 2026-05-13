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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / James Rodríguez y un espectacular remate; estuvo cerca de un golazo con Minnesota United

James Rodríguez y un espectacular remate; estuvo cerca de un golazo con Minnesota United

El futbolista colombiano James Rodríguez, quien fue titular con Minnesota United, este miércoles, tuvo una chance clara de marcar gol con una definición que sorprendió al arquero del Colorado Rapids.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 13 de may, 2026
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James Rodríguez volvió a jugar con Minnesota United.

La sorpresa de la jornada en la MLS fue la titularidad de James Rodríguez con el Minnesota United en lo que fue el último partido del '10' con el equipo de los 'loons' antes de poner su mirada en el Mundial 2026 con la Selección Colombia.

James Rodríguez, mediocampista colombiano de Minnesota United, en un partido de la MLS
Colombianos en el exterior

El anuncio de James Rodríguez desde Minnesota United; celebran en Selección Colombia para el Mundial

Y al minuto 28, el mediocampista cucuteño mostró la calidad que lo caracteriza con un remate espectacular afuera del área, al segundo palo, que sorprendió al arquero del Colorado Rapids.

La pelota que impactó James Rodríguez terminó pegando en el palo, en lo que pudo ser un golazo para el Minnesota United. Los hinchas en el estadio se sorprendieron con la calidad del '10' colombiano.

Así fue el remate de James Rodríguez en Minnesota United vs Colorado Rapids, en la MLS:

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