James Rodríguez y un espectacular remate; estuvo cerca de un golazo con Minnesota United

La sorpresa de la jornada en la MLS fue la titularidad de James Rodríguez con el Minnesota United en lo que fue el último partido del '10' con el equipo de los 'loons' antes de poner su mirada en el Mundial 2026 con la Selección Colombia.

Y al minuto 28, el mediocampista cucuteño mostró la calidad que lo caracteriza con un remate espectacular afuera del área, al segundo palo, que sorprendió al arquero del Colorado Rapids.

La pelota que impactó James Rodríguez terminó pegando en el palo, en lo que pudo ser un golazo para el Minnesota United. Los hinchas en el estadio se sorprendieron con la calidad del '10' colombiano.



Así fue el remate de James Rodríguez en Minnesota United vs Colorado Rapids, en la MLS: