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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / El anuncio de José Mourinho del que está pendiente Richard Ríos; “no puedo garantizarlo”

El anuncio de José Mourinho del que está pendiente Richard Ríos; “no puedo garantizarlo”

El técnico del Benfica, el reconocido José Mourinho, habló en la previa del clásico contra el Sporting Lisboa y dejó en vilo su futuro con las ‘águilas’.

Por: EFE
Actualizado: 18 de abr, 2026
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José Mourinho
José Mourinho, técnico del Benfica - Foto:
Foto: Benfica.

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