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Gol Caracol  / Más que un duelo con Lamine Yamal, Messi advierte sobre el peligro colectivo de España

Más que un duelo con Lamine Yamal, Messi advierte sobre el peligro colectivo de España

El capitán de Argentina aseguró que España no es sólo Lamine Yamal, que tiene grandes jugadores. Además, Messi agregó que la 'albiceleste' también tiene sus armas para la final del Mundial.

Por: AFP
Actualizado: 17 de jul, 2026
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Lionel Messi, figura y capitán de la Selección Argentina.
Lionel Messi, figura y capitán de la Selección Argentina.
Foto: AFP

El astro argentino Lionel Messi advirtió que la fortaleza de España, su rival en la final del Mundial 2026 el domingo, no se limita al talento del prodigio Lamine Yamal.

Considerado una de las mayores promesas del fútbol, el atacante de 19 años, se enfrentará por primera vez con Messi, de 39, en un duelo entre el pasado y el presente y futuro del FC Barcelona.

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"España no es solo Lamine, tiene grandísimos jugadores y un gran juego, y nosotros tenemos nuestras armas", dijo Messi en un encuentro con hinchas el viernes en Manhattan, Nueva York.

Lionel Messi y Lamine Yamal
Lionel Messi y Lamine Yamal; jugaran la final del Mundial 2026
Fotografías de: AFP

"Es un referente mundial con 19 años y tiene la oportunidad histórica de conseguir algo histórico, igual nosotros intentaremos dar lo máximo para que no sea esta vez", avisó el capitán albiceleste, quien ha tenido una brillante Copa del Mundo.

El '10' es el goleador del certamen con ocho goles, los mismos que el francés Kylian Mbappé, y es el líder de una Albiceleste que ha defendido el título mundial con remontadas dramáticas e in extremis.

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Yamal, por su parte, apenas ha anotado un gol en su primer Mundial, al que llegó justo físicamente tras sufrir una lesión en el tramo de la liga española.

No ha brillado individualmente pero sí ha contribuido al gran juego colectivo del equipo que dirige Luis de la Fuente.

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El encuentro entre ambos está marcado también por una fotografía tomada en 2007 en la que el argentino bañaba al español, para la época apenas un bebé, durante una sesión fotográfica con fines benéficos.

"Tener una foto cuando él era bebé y ahora estar disputando una Copa del Mundo es una locura. Es uno de los mejores del mundo en este momento, le deseo muchísima suerte", sostuvo Messi.

Lionel Messi junto a Scaloni, DT de la Selección Argentina.
Lionel Messi junto a Scaloni, DT de la Selección Argentina.
Foto: AFP

Argentina y España chocarán en el MetLife Stadium en East Rutherford, a las afueras de Nueva York.

"El rival siempre juega y no siempre se puede ganar. Desde chiquito fui aprendiendo y aprendiendo que se pierde más de lo que se gana y eso me hizo crecer como persona y como jugador", añadió el 10.

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