Queja de Millonarios por supuesto penalti no cobrado a Falcao contra Santa Fe; filtraron documento

Millonarios presentó una queja formal ante la Comisión Arbitral Nacional de la Federación Colombiana de Fútbol por un supuesto penalti no sancionado en el clásico contra Independiente Santa Fe. El reclamo quedó consignado en un documento de cuatro páginas en el que el club expone, con argumentos técnicos y reglamentarios, una acción puntual sobre Falcao García en el minuto 82 del partido.

La información fue revelada por el periodista Cristian Pinzón, quien dio a conocer el contenido del documento en el que el equipo ‘embajador’ cuestiona la decisión arbitral. Según el texto, se trata de “la omisión de una falta no penalizada cometida al minuto 82”, en una jugada que, aseguran, influyó directamente en el resultado del encuentro.

Ⓜ️ Millonarios radicó formalmente una queja ante la Comisión Arbitral por la actuación del árbitro Andrés Rojas y del VAR Nicolás Gallo, el pasado clásico ante Santa Fe. El equipo reclama la acción de Daniel Torres sobre Falcao al minuto 82 como penalti; de igual manera, reclama… pic.twitter.com/FwZHBuoqXl — Cristian Pinzón (@Crispinllos) April 18, 2026

Millonarios detalla que la acción involucró al mediocampista Daniel Torres, de Santa Fe, quien habría cometido una infracción sobre Falcao. En el documento se explica que fue “una carga por detrás sin disputa del balón”, lo que, de acuerdo con la interpretación del club, constituye una falta clara dentro del área. Además, enfatizan que “cuya no sanción influyó directamente en el desarrollo y resultado del encuentro”.



En el apartado de fundamento fáctico, el club es más específico: “existencia de un empujón claro por parte de Daniel Torres hacia Radamel Falcao García cuando este ya había ganado la disputa del balón”. Asimismo, señalan que “la carga se produjo por detrás del adversario dentro del área penal”, lo que, según las Reglas 12 y 14 de la IFAB, debía sancionarse como tiro penal.

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El documento también incluye un análisis reglamentario en el que se citan conceptos como “cargar”, “empujar” y “conducta violenta”, destacando que este tipo de acciones son sancionables independientemente de si hay o no disputa del balón. Incluso, el club menciona la posible configuración de una ocasión manifiesta de gol (DOGSO), al tratarse de una jugada dentro del área, con Falcao en posición favorable y sin más defensores entre él y la portería.

Otro de los puntos centrales del reclamo es el papel del VAR. Millonarios asegura que “no cumplió su función correctiva”, pese a tratarse de una acción revisable. En ese sentido, el texto indica que la jugada correspondía a “un error claro, obvio y manifiesto que debió haber sido subsanado por el sistema VAR”.

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Como parte de sus solicitudes, el club pidió una revisión exhaustiva del procedimiento arbitral, así como la revelación de los audios del VAR y las imágenes utilizadas en el análisis de la jugada. También solicitó que se tomen medidas para evitar este tipo de situaciones en el futuro.

Finalmente, Millonarios concluye que la infracción “reunía todos los elementos normativos para la concesión de un tiro penal”, insistiendo en que la omisión arbitral terminó afectando directamente el desarrollo del compromiso.