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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Queja de Millonarios por supuesto penalti no cobrado a Falcao contra Santa Fe; filtraron documento

Queja de Millonarios por supuesto penalti no cobrado a Falcao contra Santa Fe; filtraron documento

Este sábado, en redes sociales se filtró un documento bastante extenso en el cual Millonarios señala a su consideración el mal arbitraje de Andrés Rojas, en el clásico frente a Santa Fe.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de abr, 2026
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Acción de juego entre Falcao García y Daniel Torres.
Acción de juego entre Falcao García y Daniel Torres.
Archivo.

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