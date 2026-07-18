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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 18 de julio del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 18 de julio del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY sábado 18 de julio, con acción de Francia vs. Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026. ¡Agéndese y no se lo pierda!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de jul, 2026
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Francia e Inglaterra juegan por el tercer puesto del Mundial 2026.
Francia e Inglaterra juegan por el tercer puesto del Mundial 2026.
Foto: AFP

Este sábado, el calendario futbolero trae la disputa por el tercer lugar del Mundial 2026 entre Francia e Inglaterra.

Dicho compromiso, lo podrá seguir EN VIVO en este portal: www.golcaracol.com, con un minuto a minuto actualizado. ¡No se lo pierda!

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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 18 de julio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Partidos EN VIVO HOY, sábado 18 de julio del 2026:

EquiposHorarioCompeticiónTransmisión
Francia vs. Inglaterra4:00 p.m. (Colombia)Mundial 2026DSports - DGO
Didier Deschamps, director técnico de la Selección Francia.
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Didier Deschamps vivirá su último baile como DT de Francia vs. Inglaterra; Zinedine Zidane espera

Francia vs Inglaterra Mundial 2026
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Francia vs Inglaterra EN VIVO; hora y TV del partido de tercer puesto del Mundial 2026

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