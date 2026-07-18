Partidos EN VIVO HOY 18 de julio del 2026: horarios y programación por TV

Este sábado, el calendario futbolero trae la disputa por el tercer lugar del Mundial 2026 entre Francia e Inglaterra.
Dicho compromiso, lo podrá seguir EN VIVO en este portal: www.golcaracol.com, con un minuto a minuto actualizado. ¡No se lo pierda!
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 18 de julio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
Partidos EN VIVO HOY, sábado 18 de julio del 2026:
|Equipos
|Horario
|Competición
|Transmisión
|Francia vs. Inglaterra
|4:00 p.m. (Colombia)
|Mundial 2026
|DSports - DGO
Publicidad
Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.