Partidos EN VIVO HOY 18 de julio del 2026: horarios y programación por TV

Este sábado, el calendario futbolero trae la disputa por el tercer lugar del Mundial 2026 entre Francia e Inglaterra.

Dicho compromiso, lo podrá seguir EN VIVO en este portal: www.golcaracol.com, con un minuto a minuto actualizado. ¡No se lo pierda!

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 18 de julio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Partidos EN VIVO HOY, sábado 18 de julio del 2026:

Equipos Horario Competición Transmisión Francia vs. Inglaterra 4:00 p.m. (Colombia) Mundial 2026 DSports - DGO