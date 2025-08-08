El Crystal Palace, de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, sin miedo al Liverpool; “somos capaces”

Oliver Glasner, entrenador del Crystal Palace, remarcó la oportunidad que tiene su equipo este domingo de ganar el título de la Community Shield ante el vigente campeón de la Premier League, el Liverpool, y confirmó las bajas de Caleb Kporha, Eddie Nketiah, Matheus França y Cheick Doucouré, pero confirmó que Eberechi Eze, vinculado con varios clubes, "definitivamente jugará".

Los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, piezas importantes en el cuadro inglés serían titular en lo que podría significar otro título para el modesto club, con el que ya hicieron historia levantando la FA Cup derrotando al poderoso Manchester City.



En el Crystal Palace no hay miedo a los fichajes del Liverpool

"El Liverpool es un gran equipo y para nosotros es una oportunidad de ganar un trofeo contra los campeones. Han mostrado ambición en el mercado fichando a grandes jugadores. Nosotros queremos demostrar nuestra personalidad y que somos capaces de competir contra cada equipo", expresó el técnico este viernes en rueda de prensa.

"Eddie Nketiah se ha perdido más o menos toda la pretemporada y estará fuera alrededor de ocho semanas. Doucouré sigue sin entrenarse y no volverá hasta dentro de un par de meses. Franca se ha vuelto a lesionar y Kporha tiene problema en su espalda y ha estado fuera toda la pretemporada. No sabemos cuando volverá. Estamos cortos de jugadores, por lo que si queremos competir en todas las competiciones, tenemos que hacer fichajes", añadió.

El Crystal Palace, vencedor de la FA Cup tras imponerse al Manchester City en la final, se verá las caras con los 'reds' el domingo en Wembley, en un duelo que marca el arranque oficial de la temporada en Inglaterra.

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma con el Crystal Palace. Foto: Getty

"Hemos empezado con un nivel y mentalidad diferente a la del año pasado, y es por eso, que estamos afrontamos la temporada de una manera muy positiva", expresó.

Sobre la sanción de la UEFA que impide al club disputar la próxima edición de la Liga Europa y le relega a la Liga Conferencia -decisión que el Palace ha recurrido ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD), Glasner manifestó: "La única cosa que podemos hacer es esperar el veredicto final. Esperemos que podamos jugar la Liga Europa porque no hemos hecho nada malo".

El club londinese fue sancionado por un presunto incumplimiento de los criterios de multipropiedad de la UEFA al compartir vínculos de propiedad con otros clubes que también participaban en competiciones europeas, como el Nottingham Forest y el Olympique de Lyon, ambos en Liga Europa.



Liverpool vs Crystal Palace EN VIVO, hora y dónde ver la final de la Community Shield 2025:

Fecha: domingo 10 de agosto de 2025

Hora: 9:00 a.m.

Estadio: Wembley (Inglaterra)

Transmisión: ESPN y Disney Plus