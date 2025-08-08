Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A Kevin Mier no le 'bajan' en críticas, tras sus errores en Cruz Azul; "ya es indefendible"

A Kevin Mier no le 'bajan' en críticas, tras sus errores en Cruz Azul; "ya es indefendible"

El colombiano, quien ha estado en el centro de la polémica en México por sus constantes errores, nuevamente es motivo de críticas por actuación con Cruz Azul, en la League Cups.