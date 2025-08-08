A Kevin Mier no le 'bajan' en críticas, tras sus errores en Cruz Azul; "ya es indefendible"

Cruz Azul sufrió más contra Colorado en el tercer partido de la fase de grupos de la Leagues Cup, el pasado jueves. Sin embargo, al final el cuadro mexicano logró avanzar tras un empate 2-2 en el tiempo reglamentario, que envió todo a los penaltis, donde ganaron 5-4.

No obstante, el arquero colombiano Kevin Mier fue nuevamente señalado por sus errores durante el encuentro, convirtiéndose en blanco de críticas por parte de la prensa y los aficionados.

El más reciente fallo que se le atribuye ocurrió en el primer gol del rival, apenas a los dos minutos de iniciado el partido. Mier entregó mal el balón a un rival, lo que permitió una rápida recuperación y posterior definición que abrió el marcador en contra de Cruz Azul.

Tras este error, un usuario se despachó en contra del colombiano por X, dejando claro que estos errores cada vez son más recurrentes: "Lo que antes era un lujo, ahora ya es un riego sistemático. Kevin Mier se empeñó en que se hable mal de él. Otra pelota que le roban en la salida, termina en gol. Ya es INDEFENDIBLE".

Otra vez el arquero de Selección Kevin Mier Dándole goles a sus rivales jajaj

Sin embargo, también hubo quienes se aprovecharon del fallo del golero colombiano para caerle con todo y hasta hacer 'memes', que no tardaron en viralizarse por las redes sociales. "Ya los errores de Mier se ven muy raros. Es un jugador malo y fanfarrón, pero esos errores son notorios, no dudaría que le estuviera metiendo a las apuestas", "no, pero esperen, es un porterazo, el mejor de México, ya se va a Europa, jajajajajajajajaja" y "esa cometa no despega ni en agosto", fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer.

Cabe recordar que hace algunos días la prensa de este país también se refirió al inusual presente del exarquero de Atlético Nacional, ya que anteriormente se le catalogaban como uno de los mejores de la liga, e incluso, con 'caña' para ir a Europa, pero ahora, aquellos elogios solo se disuelven en críticas y piden su suplencia.

Así lo dijo el reconocido ex futbolista y ahora entrenador mexicano Óscar 'Conejo' Pérez: "Yo creo que todo jugador debe tener esa responsabilidad de competir, y acá (Cruz Azul) no le están dando la oportunidad de competir a Andrés, pero él tendrá que seguir haciendo su labor" (...) sí hay límites, pero quizás al chico (Kevin Mier) le hace falta tener más calma y que vuelva a retomar".