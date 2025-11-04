El duelo que le 'pintan' a Luis Díaz en PSG vs. Bayern Múnich; ya se preguntan quién lo ganará

Este martes 4 de noviembre, PSG y Bayern Múnich se enfrentarán en el Parque de los Príncipes, por el duelo correspondiente a la cuarta jornada de la Champions League.

Y evidentemente, como uno de los hombres a seguirle los pasos durante este partido, Luis Díaz se ‘roba las miradas’ desde ya, en las horas previas al encuentro, que compete a uno de los duelos más atractivos de toda la fecha.

Su calidad, capacidad goleadora e influencia directa en el juego del Bayern Múnich, hoy por hoy destacan al guajiro como una de las fichas claves en el esquema de Vincent Kompany; es por eso que su presencia no será pasada por alto, especialmente para el marroquí Achraf Hakimi, quien jugará un partido aparte, ‘mano a mano’ con el colombiano.



A Luis Díaz ya le ‘pintan’ rival directo en París

Teniendo en cuenta que el lateral africano va por la misma banda en la que estará ubicado ‘Luchito’, es casi imposible que no se crucen ambos y tengan enfrentamientos directos dentro del terreno de juego.

Football fans are eating good today!



Luis Díaz vs Achraf Hakimi on one flank, pure speed, flair, and intensity.

Michael Olise vs Nuno Mendes on the other, finesse and footwork for days.



Both matchups promise fireworks. Who’s winning their duel today? — FHILY👑 (@Oluwaphilemon1) November 4, 2025

A menos de que Kompany o el mismo Luis Enrique tengan preparado un golpe táctico sobre la mesa, en el que hagan cambios posicionales o, incluso, dejen en el banquillo a algunos de los dos futbolistas anteriormente mencionados; lo más probable es que este martes, tanto Luis Díaz comoAchrafHakimise ‘roben’ las miradas detodos los presentes en el Parque de los Príncipes.

Y como reflejo de esto, son las diversas publicaciones que se han viralizado en redes sociales previo al encuentro, con el colombiano y marroquí como principales protagonistas.

“¡Los aficionados al fútbol están comiendo bien hoy! Luis Díaz contra Achraf Hakimi en una banda, pura velocidad, talento e intensidad. Por otro lado, Michael Olise contra Nuno Mendes: pura delicadeza y juego de pies. Ambos encuentros prometen ser espectaculares. ¿Quién ganará su duelo hoy?”,dice uno de los posteos en ‘X’, donde ‘calientan’ el compromiso, ‘pintando’ ya varias rivalidades dentro del terreno de juego; una de ellas, la del colombiano.



¿A qué hora y por dónde ver el partido entre PSG y Bayern Múnich?

El cuadro parisino recibe este martesa los ‘bávaros’, en el Parque de los Príncipes,por la cuarta jornada de la Champions League. Este encuentro está estipulado iniciar a las 3:00 p.m. (hora colombiana), y tendrá transmisión de Disney + Premium, ESPN y Disney + Estándar.

Luis Díaz en Borussia Monchengladbach vs. Bayern Múnich Getty Images.

Ambos equipos llegan invictos y con puntaje perfecto para este compromiso, con nueve unidades de nueve posibles; por lo que en este partido hay muchas cosas en juego para ambos equipos.

