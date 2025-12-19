Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Lucumí y Bolonia, a la final en Supercopa de Italia: vencieron en los penaltis a Inter de Milán

Jhon Lucumí y Bolonia, a la final en Supercopa de Italia: vencieron en los penaltis a Inter de Milán

Tras el 1-1 en los 90 minutos, el cupo a la final se definió en los penaltis y allí fue más certero el Bolonia de Jhon Lucumí. Jugarán por el título frente al Nápoles.

Por: EFE
Actualizado: 19 de dic, 2025
Comparta en:
Jhon Lucumí con Bolonia en la Supercopa de Italia.
Jhon Lucumí con Bolonia en la Supercopa de Italia.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad