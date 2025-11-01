El entrenador de Girona, con "ganas y fuerzas para seguir" al mando de Yaser Asprilla

Miguel Ángel Sánchez Muñoz, 'Míchel', entrenador del Girona, lamentó la derrota cosechada este viernes frente al Getafe que les mantiene en el fondo de la clasificación y dijo que, a nivel personal, se encuentra con "fuerzas y con ganas para seguir" en su puesto, convencido de que revertirán la situación.

El Getafe, con goles de Mario Martín y Borja Mayoral en la segunda parte, venció al Girona, que recortó distancias en el tiempo añadido con un tanto de penalti del uruguayo Chrstian Stuani.

"Ha sido un partido muy igualado. El Getafe es un equipo que controla mucho todo en las situaciones de presión y hoy creo que hemos perdido un partido en el que hemos competido", dijo Míchel, entrenador de Yaser Asprilla, en conferencia de prensa.

"Me han gustado ciertas situaciones, sobre todo en la primera parte en duelos y segundas jugadas, en las que hemos estado por delante de un equipo que las domina. También en situaciones de peligro. Después ellos con los tres cambios han buscado más agresividad, tapando por dentro a jugadores, nos han agobiado por la presión y el juego y no hemos sabido entender que a veces nos superan con esta presión", comentó.

"Me quedo con cosas positivas del equipo pero hay que seguir mejorando con y sin balón. Mi sensación es que estamos creciendo, tenemos a casi todos los jugadores recuperados, y hay que esperar a la mejor versión de muchos de ellos porque nos darán mucho", confesó el técnico madrileño, que se siente con confianza para revertir la situación.

"Llevo cinco años y siempre he tenido la confianza del club y la seguridad de que estamos en el mismo proyecto. Estoy con fuerzas y con ganas porque sé que el equipo va a ir a más. Hay que pensar en cada partido como una final y aseguro que la fortaleza que tengo a nivel de grupo, de trabajo, de sentirme fuerte, estoy mejor que nunca", concluyó.