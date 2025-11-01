Los colombianos vivieron un 'dulce' Halloween en México; vea todos sus goles, por Liga

El Necaxa del director técnico argentino Fernando Gago mantuvo vivas sus esperanzas de clasificar al play in (repechaje) del fútbol mexicano tras golear 4-1 al Santos en el estadio Victoria, en Aguascalientes, en el arranque el viernes de la decimosexta fecha del torneo Apertura 2025.

Los Rayos del Necaxa (12°) llegaron a 16 puntos mientras que los Guerreros del Santos (10°) se quedaron con 17 unidades.

Los equipos que terminen la fase regular entre el séptimo y el décimo lugar de la clasificación jugarán el play in.

La victoria necaxista comenzó a tomar forma con un gol en propia puerta de Bruno Amione (5'); el defensa argentino desvió hacia su arco un tiro casi sin ángulo de su compatriota Agustín Palavecino para el 1-0.

Publicidad

El 2-0 fue obra del delantero colombiano Díber Cambindo con un remate de cabeza (11').

¡SE AMPLÍA LA VENTAJA! 😮‍💨⚽🔥



Diber Cambindo se eleva en el aire para anotar un tremendo gol de cabeza y así vencer al arquero Carlos Acevedo.



👉Necaxa se pone a dos de ventaja en esta primera parte



⚡️2️⃣-0️⃣😇(11')

EN DIRECTO👇https://t.co/55hv0t2w5Q pic.twitter.com/fpDwhYhHkS — Claro Sports (@ClaroSports) November 1, 2025

La escuadra santista se acercó 2-1 con un testarazo de Haret Ortega (36').

Publicidad

Tras un contragolpe, el argentino Tomás Badaloni firmó el 3-1 con un toque al filo del área chica (42').

El colombiano Kevin Rosero sentenció el 4-1 con un disparo desde la línea frontal del área (55').

¡CAYÓ EL CUARTO!😮‍💨



Kevin Rosero enganchó con su pierna izquierda y firmó un tremendo golazo que prende la emoción en la cancha. 💥



⚡️4️⃣-1️⃣😇(55')

EN DIRECTO👇https://t.co/55hv0t2w5Q pic.twitter.com/TeIsE8XrHE — Claro Sports (@ClaroSports) November 1, 2025

En el estadio Cuauhtémoc, en Puebla, Cruz Azul tomó el liderato al vencer de visita 3-0 al colista Puebla.

"Estoy muy conforme con el trabajo del equipo, las sensaciones son muy positivas porque teníamos enfrente un rival complicado que venía de anotar cuatro goles en dos de sus tres últimos partidos. La manera en que se resolvió el partido me deja muy contento", dijo Nicolás Larcamón, entrenador argentino del Cruz Azul.

Publicidad

La Franja del Puebla sufrió su undécima derrota y se quedó con nueve puntos. La Máquina del Cruz Azul llegó a 35 unidades y quedó en espera de lo que pase el sábado con Toluca, que tiene 33, y con Tigres, que lleva 32.

El polaco Mateusz Bogusz marcó el 1-0 para el equipo celeste tras entrar de manera vertical al área para definir con un disparo frente al portero (33').

Publicidad

Jeremy Márquez firmó el 2-0 con un disparo de zurda y a ras de campo desde fuera del área (56'). Omar Campos sentenció el 3-0 con un remate frente a la portería desprotegida (84').

En el estadio Alfonso Lastras, en San Luis Potosí, los Bravos de Juárez (7°) vinieron de atrás para vencer de visita 2-1 al Atlético San Luis (11°).

Sebastián Pérez Bouquet, con un cabezazo (61'), adelantó al Atlético que se quedó con 16 puntos.

🐎🟢 𝐆𝐎𝐋 𝐃𝐎 𝐉𝐔𝐀𝐑𝐄𝐙 🟢🐎



ÓSCAR ESTUPIÑÁN, NO ÚLTIMO LANCE, VIRA O JOGO PARA OS BRAVOS 🟢 🐎



🔴 Atlético San Luís 1x2 JUÁREZ 🟢#LigaMXBrasil pic.twitter.com/K1l7FNUvum — LIGA MX BRASIL 🇲🇽🇧🇷 (@LigaMexicanaBR) November 1, 2025

El brasileño Rodrigo Dourado en propia puerta (82') y el colombiano Oscar Estupiñán de cabeza (90+8) concretaron la voltereta de los Bravos que llegaron a 23 unidades.

