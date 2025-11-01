Síguenos en::
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Push Gol Caracol
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Colombianos en el exterior  / Los colombianos vivieron un 'dulce' Halloween en México; vea todos sus goles, por Liga

Los colombianos vivieron un 'dulce' Halloween en México; vea todos sus goles, por Liga

Óscar Estupiñán, Kevin Rosero y Diber Cambindo festejaron por lo alto, el pasado viernes, en los duelos correspondientes a la jornada 16 por la Liga MX.

Por: AFP
Actualizado: 1 de nov, 2025
Editado por: Gol Caracol
Diber Cambindo y un festejo de gol con Necaxa en la Liga MX.
Diber Cambindo y un festejo de gol con Necaxa en la Liga MX.
Foto: Getty Images.

