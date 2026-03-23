Revelan llamada de Néstor Lorenzo a Sebastián Villa por tema de Selección Colombia

La antesala de los juegos de preparación de la Selección Colombia frente a Croacia y Francia dejó una revelación que ha generado debate. El periodista Roberto Leto, de 'Directv Sports', contó detalles de una comunicación directa entre el técnico Néstor Lorenzo y Sebastián Villa, un jugador que sonaba con fuerza para regresar al combinado nacional, pero que finalmente quedó fuera de la convocatoria.

Según Leto, la decisión se comunicó de manera personal y tuvo un fuerte impacto en el futbolista. “Hace unos tres días, Lorenzo llamó a Villa a decirle que no lo iba a poder convocado, el jugador quedó muy afectado. Parte del periodismo colombiano criticaba la presencia de Villa en la Selección por los acontecimientos de los últimos años”, señaló el periodista.

La situación no solo tomó por sorpresa al entorno del jugador, sino que también golpeó sus aspiraciones deportivas a corto plazo. “Lo supe de una persona muy cercana a Villa, me dijo que estaba muy afectado porque ya veía hecho realidad su sueño realidad de ir al Mundial, porque si entraba en esta convocatoria, pensaba iba a la Copa del Mundo”, agregó Leto, evidenciando el impacto emocional que tuvo la decisión.

"NÉSTOR LORENZO LLAMÓ A SEBASTIÁN VILLA PARA DECIRLE QUE NO LO IBA A PODER CONVOCAR" 🇨🇴❌



🗣️ Roberto Leto informó los motivos de la no citación del delantero de Independiente Rivadavia a la Selección Colombia.



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En lo deportivo, Villa ha mantenido regularidad a lo largo de su carrera en clubes. De acuerdo con sus registros, acumula 328 partidos disputados, con 53 goles y 67 asistencias, además de 50 tarjetas amarillas y 3 expulsiones. Su paso más destacado fue por Boca Juniors, donde jugó 172 encuentros, marcó 29 goles y dio 33 asistencias. También tuvo etapas en Deportes Tolima, Independiente Rivadavia y el Beroe Stara Zagora, mostrando continuidad y capacidad ofensiva, especialmente por las bandas.



Sebastián Villa, capitán de Independiente Rivadavia, sería llamado a la Selección Colombia Getty Images

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Los antecedentes judiciales de Sebastián Villa

Más allá de su rendimiento dentro del campo, la figura de Sebastián Villa ha estado rodeada de controversias por sus problemas con la justicia en Argentina. En 2023, fue condenado por un caso de violencia de género contra su expareja, recibiendo una pena de prisión en suspenso, lo que significa que no fue a la cárcel, pero sí quedó con antecedentes judiciales.

Además, enfrentó otro proceso por presunto abuso sexual, un caso que ha tenido diferentes instancias judiciales y que aumentó la presión mediática sobre su figura. Estos antecedentes han sido un factor clave en el debate sobre su posible regreso a la Selección Colombia.