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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Revelan llamada de Néstor Lorenzo a Sebastián Villa por tema de Selección Colombia

Revelan llamada de Néstor Lorenzo a Sebastián Villa por tema de Selección Colombia

Una llamada de Néstor Lorenzo dejó a Sebastián Villa fuera de la Selección Colombia. Según prensa argentina, el jugador quedó muy afectado al ver frustrada su opción de volver.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de mar, 2026
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Sebastián Villa, delantero colombiano y capitán de Independiente Rivadavia, en un partido de la Copa Argentina
Sebastián Villa, delantero colombiano y capitán de Independiente Rivadavia, en un partido de la Copa Argentina
Getty Images

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