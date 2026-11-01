El gesto viral de Álvaro Montero a Gonzalo Montiel, tras expulsión del jugador de River Plate

Luego de la segunda expulsión de River Plate en el clásico contra Boca Juniors, Gonzalo Montiel se retiró del terreno de juego de La Bombonera haciendo gestos a los hinchas 'xeneizes', quienes le decían de todo y le lanzaron algunos objetos desde la tribuna. Álvaro Montero apareció y también dejó un ademán que es viral en redes sociales.
Cuando el lateral argentino campeón del mundo pasó por el arco del guardameta colombiano, el guajiro no dudó en acercarse y hacerle la seña de adiós, que no pasó desapercibida entre los aficionados.
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Álvaro Montero tuvo un partido tranquilo en el clásico argentino de Boca Juniors 1-0 River Plate, sin muchos remates a su arco, y con el equipo rival diezmado por las dos expulsiones.
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Acá el gesto de Álvaro Montero a Gonzalo Montiel (al segundo 32 del video):
👋Los gestos de Montiel a la tribuna al irse expulsado, los hinchas de #Boca le dicen VOS SOS DE LA B y la despedida de #Montero.pic.twitter.com/aUV8zHdegz— Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) November 1, 2026