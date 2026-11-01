El clásico fue para Boca Juniors, con Álvaro Montero y Sebastián Villa; 1-0 contra River Plate

Boca Juniors hizo respetar La Bombonera y fue el ganador del clásico del fútbol argentino contra River Plate, venciendo 1-0 con un gol de Lautaro Di Lollo, al minuto 27 del encuentro.

Los colombianos Álvaro Montero y Sebastián Villa fueron titulares en el equipo 'xeneize', y de hecho, el atacante antioqueño dio la asistencia del único gol del duelo, este domingo.

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Del lado del arquero guajiro, no tuvo mucha participación en el clásico por la buena defensa de Boca Juniors y los pocos acercamientos de River Plate, que estaba diezmado por las dos expulsiones.

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El defensa Lautaro Di Lollo anotó de cabeza a los 27 minutos el único tanto del encuentro, válido por la decimoquinta y penúltima fecha del torneo Clausura y que se jugó en La Bombonera ante unos 50.000 espectadores.



River Plate, necesitado de la victoria para asegurar su clasificación a octavos de final del Clausura, sufrió las expulsiones de los defensas Lucas Martínez Quarta (9') y Gonzalo Montiel (79').

Con esta victoria, Boca quedó segundo en el Grupo A del Clausura y recuperó el primer puesto de la Tabla Anual.

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River, por su parte, marcha cuarto en el Grupo B pero retrocede al octavo escalón en la Anual, que otorga tres cupos para la Copa Libertadores de 2027.

Boca Juniors vs River Plate AFP

Alineaciones Boca Juniors 1-0 River Plate (1 de noviembre de 2026):

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Boca Juniors: Álvaro Montero – Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera (Ayrton Costa, 46), Lautaro Blanco - Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado - Leonel Flores (Alan Velasco, 62), Miguel Merentiel (Enner Valencia, 76) y Sebastián Villa (Carlos Palacios, 88). DT: Rodolfo Arruabarrena.

River Plate: Santiago Beltrán – Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña – Tobías Andrada (Juan Cruz Meza, 71), Lucas Silva (Lautaro Pereyra, 46), Tomás Galván (Giovanni González, 85), Thiago Almada (Sebastián Driussi, 71) – Ángel Correa y Lucas Beltrán (Lautaro Rivero, 13). DT: Leonardo Ponzio.