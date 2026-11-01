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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / El clásico fue para Boca Juniors, con Álvaro Montero y Sebastián Villa; 1-0 contra River Plate

El clásico fue para Boca Juniors, con Álvaro Montero y Sebastián Villa; 1-0 contra River Plate

En un juego intenso en La Bombonera, con dos expulsados de River Plate, el clásico argentino este domingo se lo quedó Boca Juniors con un solitario gol de Lautaro Di Lollo.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 1 de nov, 2026
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Boca Juniors
Boca Juniors celebra en clásico contra River Plate - Foto:
AFP

Boca Juniors hizo respetar La Bombonera y fue el ganador del clásico del fútbol argentino contra River Plate, venciendo 1-0 con un gol de Lautaro Di Lollo, al minuto 27 del encuentro.

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Los colombianos Álvaro Montero y Sebastián Villa fueron titulares en el equipo 'xeneize', y de hecho, el atacante antioqueño dio la asistencia del único gol del duelo, este domingo.

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Del lado del arquero guajiro, no tuvo mucha participación en el clásico por la buena defensa de Boca Juniors y los pocos acercamientos de River Plate, que estaba diezmado por las dos expulsiones.

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El defensa Lautaro Di Lollo anotó de cabeza a los 27 minutos el único tanto del encuentro, válido por la decimoquinta y penúltima fecha del torneo Clausura y que se jugó en La Bombonera ante unos 50.000 espectadores.

River Plate, necesitado de la victoria para asegurar su clasificación a octavos de final del Clausura, sufrió las expulsiones de los defensas Lucas Martínez Quarta (9') y Gonzalo Montiel (79').

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Con esta victoria, Boca quedó segundo en el Grupo A del Clausura y recuperó el primer puesto de la Tabla Anual.

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River, por su parte, marcha cuarto en el Grupo B pero retrocede al octavo escalón en la Anual, que otorga tres cupos para la Copa Libertadores de 2027.

Boca Juniors vs River Plate
Boca Juniors vs River Plate
AFP

Alineaciones Boca Juniors 1-0 River Plate (1 de noviembre de 2026):

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Boca Juniors: Álvaro Montero – Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera (Ayrton Costa, 46), Lautaro Blanco - Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado - Leonel Flores (Alan Velasco, 62), Miguel Merentiel (Enner Valencia, 76) y Sebastián Villa (Carlos Palacios, 88). DT: Rodolfo Arruabarrena.

River Plate: Santiago Beltrán – Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña – Tobías Andrada (Juan Cruz Meza, 71), Lucas Silva (Lautaro Pereyra, 46), Tomás Galván (Giovanni González, 85), Thiago Almada (Sebastián Driussi, 71) – Ángel Correa y Lucas Beltrán (Lautaro Rivero, 13). DT: Leonardo Ponzio.

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