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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / El inesperado gol de Neyser Villarreal, en Cruzeiro vs Vasco da Gama; su primer tanto en clubes

El inesperado gol de Neyser Villarreal, en Cruzeiro vs Vasco da Gama; su primer tanto en clubes

El joven atacante colombiano, Neyser Villarreal, marcó su primer gol oficial a nivel de clubes, y lo hizo este domingo con el Cruzeiro, en una particular jugada inesperada.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 15 de mar, 2026
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Neyser Villarreal Cruzeiro
Neyser Villarreal entrenando con el Cruzeiro - Foto:
Cruzeiro Oficial

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