El inesperado gol de Neyser Villarreal, en Cruzeiro vs Vasco da Gama; su primer tanto en clubes

Cruzeiro y Vasco da Gama protagonizaron un emocionante partido este domingo 15 de marzo en la fecha 6 del Brasileirao, que finalizó en empate 3-3, donde hubo presencia del colombiano Neyser Villarreal, quien anotó uno de los goles del cuadro de Belo Horizonte.

Al minuto 61 el joven atacante ex Millonarios saltó a la cancha del estadio Governador Magalhaes Pinto, y al 70' apareció para la igualdad parcial 2-2.

Luego de un centro al área, hubo un cabezazo de Francisco Da Costa, que terminó impactando de forma inesperada en el colombiano Neyser Villarreal, para que terminara al fondo de la red.

Con esa anotación, el joven atacante consiguió su primer gol como profesional a nivel de clubes, ya que en Millonarios se fue sin marcar.



Así fue el primer gol de Neyser Villarreal con Cruzeiro:

🇨🇴 Neiser Villarreal marcó su primer gol como profesional, en el empate de Cruzeiro 3-3 ante Vasco da Gama



⚽️ La acción llega de un remate de Francisco Da Costa que pega en el colombiano antes de entrar al arco.



pic.twitter.com/KgtiITDuZY — FutbolHoy (@FutbolHoyCol) March 16, 2026