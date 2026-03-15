Amargo debut de James Rodríguez con Minnesota United; perdió por goleada 6-0 con Vancouver

El Minnesota United perdió por goleada 6-0 a manos del Vancouver Whitecaps, este domingo, en la MLS, en lo que fue el debut del colombiano James Rodríguez con su equipo en el campeonato norteamericano, tras no estar en las primeras tres fechas del torneo.

El mediocampista cucuteño comenzó como suplente, pero al minuto 64 saltó a la cancha cuando los 'loons' ya estaban cayendo por cinco tantos.

A pesar de eso, James Rodríguez marcó diferencia en lo poco que pudo hacer en cancha, filtrando pases, pidiendo la pelota e intentando impulsar a sus compañeros en medio de una dura derrota del Minnesota United a manos de un elenco que es candidato en la MLS, como el Vancouver Whitecaps, que de hecho tiene como figura al alemán Thomas Muller.

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