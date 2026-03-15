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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Amargo debut de James Rodríguez con Minnesota United; perdió por goleada 6-0 con Vancouver

Amargo debut de James Rodríguez con Minnesota United; perdió por goleada 6-0 con Vancouver

Este domingo 15 de marzo el mediocampista colombiano James Rodríguez se estrenó con su equipo en la MLS, el Minnesota United, pero fue en una dura derrota como visitantes.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 15 de mar, 2026
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James Rodríguez Minnesota United MLS
James Rodríguez, futbolista del Minnesota United de la MLS - Foto:
Getty Images

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