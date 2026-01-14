El jugador de Selección Colombia que iría a jugar a Italia, “para aumentar chances de Mundial”

Faltan 148 días para el inicio del Mundial 2026, por lo que desde la Selección Colombia andan pendientes a los diferentes jugadores que han tenido varias convocatorias, pensando en armar la nómina definitiva para encarar el certamen orbital de la FIFA, que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá. Por eso, futbolistas como Yaser Asprilla no quieren quedarse fuera de la fiesta del fútbol y de esa manera quieren tener regularidad a nivel de clubes.

Con ese panorama explicado, hay que hablar de las noticias de última hora que llegaron desde Europa, este miércoles 14 de enero, relacionadas al habilidoso deportista nacido en el Bajo Baudó, quien podría cambiar de camiseta en medio de la temporada.



Yaser Asprilla iría de España a Italia, pensando en el Mundial 2026

El periodista Ekrem Konur fue el encargado de informar sobre lo que sería del futuro del mediocampista colombiano, quien actualmente milita en la Liga de España, pero tiene un pretendiente fuerte en la Serie A de Italia.

"El extremo colombiano del Girona, Yaser Asprilla, ha sido propuesto a la Fiorentina", indicó de entrada, pero explicando que este cambio se daría especialmente porque "busca más minutos de juego para aumentar sus chances de jugar el Mundial 2026", certamen al que está clasificada la Selección Colombia, luego de unas destacadas Eliminatorias Sudamericanas y tras la ausencia en Qatar 2022.

Inicialmente se habla de la Fiorentina como uno de los elencos que se interesan en el colombiano, pero en caso de querer continuar en LaLiga, aparece también el "Mallorca está interesado", pero el club que lo quiera ya conoce las condiciones que pone el Girona, que "exige 2 millones de euros por una cesión", sumado a que pondría un alto precio en caso de tener una opción de compra.



🚨🆕 #Girona 🇨🇴

Girona’s Colombian winger Yáser Asprilla has been proposed to Fiorentina.



📋 He seeks more playing time to boost his World Cup chances.



🇮🇹 Fiorentina and Mallorca are interested; Girona demand €2m for a loan. pic.twitter.com/AWW4AiwuZG — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) January 14, 2026

Publicidad

Asprilla tuvo algunos llamados del técnico Néstor Lorenzo a la Selección Colombia, pero no se ha consolidado como un habitual, por algunas lesiones, pero también por poco protagonismo en su actual equipo, por lo que a 5 meses del Mundial 2026, el oriundo del Bajo Baudó pone como objetivo tener minutos para ganarse un lugar en la lista definitiva.

Cabe recordar que la 'tricolor' está en el grupo K del certamen orbital de la FIFA, junto a Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje entre Congo, Jamaica y Nueva Caledonia. Los dos primeros partidos serán en Ciudad de México frente a los asiáticos, contra los africanos en Guadalajara, y cerrarán con Cristiano Ronaldo en el Hard Rock Stadium, de Miami (Estados Unidos).