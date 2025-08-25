¿Cómo quedó Santiago Buitrago en la clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 3?

Santiago Buitrago quiere su revancha en grandes vueltas. Y es que fue elegido como líder del Bahrain Victorious para el Tour de Francia y no pudo estar a la altura, ya que terminó de 40 en la clasificación general. Por eso, en la Vuelta a España, donde tiene otro rol, pues Antonio Tiberi es el 'capo', está decidido a figurar y lo está consiguiendo en el inicio de esta carrera.

Este lunes 25 de agosto, se llevó a cabo la tercera jornada, que contó con 134,6 kilómetros de recorrido, entre San Maurizio Canavese y Ceres, un puerto de segunda categoría, un esprint intermedio y otro de cuarta en el final, donde se presentaron varias incidencias. Allí, hubo caídas, problemas mecánicos, pinchazos y un ganador inesperado en un remate con montaña.

Mads Pedersen (Lidl Trek) era el candidato a hacerse con la victoria, pero David Gaudu (Groupama FDJ) se hizo más fuerte y cruzó la meta en primer lugar. Así las cosas, el francés subió en la general hasta el segundo puesto, quedando con el mismo tiempo del portador de la camiseta roja, Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), mientras que Giulio Ciccone es tercero, a 8''.

Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious, en la Vuelta a España 2025 Getty Images

Respecto a Santiago Buitrago, cruzó la meta de séptimo, siendo el mejor de los colombianos en el día y con el mismo tiempo del vencedor, y ya en la clasificación general, se mantuvo en el puesto siete, a 16 segundos de la parte alta. Recordemos que 'Santi' disputó La Vuelta en tres ocasiones: fue 53 en 2020, abandonó en la edición del 2022 y culminó décimo en el 2023.

Ahora, su rendimiento en las otras grandes vueltas ha dado de qué hablar. En el Giro de Italia, estuvo en dos ediciones, finalizando de 12 en 2022 y 13 en 2023, mientras que en la ronda gala, su mejor presentación fue en 2024, al terminar décimo, pues en 2025, se hizo con la plaza número 40. De esa manera, espera brillar en la Vuelta a España 2025 como hasta ahora.