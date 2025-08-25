Jonas Vingegaard y su opinión sobre el robo al Visma Lease a Bike en la Vuelta a España

El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) aseguró en la meta de Ceres, donde fue tercero, que "el objetivo en la etapa no era mantener el maillot rojo", pero una vez que logró retenerlo un día más se mostró "contento".

"Seguir con el maillot rojo no era el objetivo principal antes de la etapa, pero ahora estoy contento de seguir primero en la general. Al final luché delante con los principales rivales, pero si se hubiese producido una escapada sin peligro la hubiéramos permitido", señaló Vingegaard.

El doble ganador del Tour explicó su ambición de pelear por la bonificación "al estilo Pogacar" en el esprint intermedio.

"No diría que la intención fuese luchar por los 2 segundos de bonificación que estaban en juego, pero cuando fue Ciccone con esa intención dudé y me decidí a esprintar. Siempre es mejor ganar tiempo y no perderlo", comentó.

Vingegaard lamentó la baja de su compañero Zingle y el robo de bicicletas del que fue víctima la pasada madrugada el equipo Visma.

"Vamos a echar mucho de menos a Zingle, ha sido una pena su retirada. La otra mala noticia fue el robo de las bicicletas. Menos mal que pudimos tener a punto las bicicletas gracias al gran trabajo de los mecánicos", concluyó.

Jonas Vingegaard, líder del Visma Lease a Bike y portador de la camiseta roja de la Vuelta a España 2025 AFP

Así fue el robo de bicicletas al Visma Lease a Bike en La Vuelta

El Visma-Lease a Bike, equipo del líder de la Vuelta a España 2025, el danés Jonas Vingegaard, sufrió después de finalizar la segunda etapa, entre Alba y Puerto Limone, en el Piamonte italiano, el robo de varias bicicletas de sus ciclistas.

Según ha informado el equipo neerlandés en sus redes sociales, el robo de las bicicletas se ha producido esta pasada madrugada cuando los ladrones pudieron acceder al camión de material del equipo.

La valoración del material robado se estima inicialmente en unos 250.000 euros, aunque el trabajo de los mecánicos del equipo neerlandés garantiza que los siete ciclistas del equipo, tras el anunciado abandono del francés Axel Zingle, podrán tomar la salida en la tercera etapa con normalidad.

La policía italiana ha abierto una investigación para tratar de aclarar lo sucedido.