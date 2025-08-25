¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 3?

Egan Bernal está fuerte y este lunes 25 de agosto, lo volvió a demostrar. Y es que no fue casualidad que INEOS Grenadiers lo hubiera elegido para ser el líder en la Vuelta a España 2025. Después de haber sido protagonista en la etapa 2, que tuvo un exigente final en alto, superó cada uno de los ascensos que aparecieron en la tercera jornada, manteniéndose en la lucha.

Todo empezó en San Maurizio Canavese y terminó en Ceres. Allí, el pelotón se enfrentó a 134,6 kilómetros de recorrido, un puerto de segunda categoría, una meta volante y un ascenso de cuarta en el remate. Además, la tensión no faltó, pues se presentaron varios pinchazos, problemas mecánicos y caídas, como el enredón de Harold Martín López con Jardi van der Lee.

Por fortuna, Egan Bernal supo lidiar con cada uno de esos problemas, se mantuvo bien ubicado en el pelotón y eso le permitió arribar junto a los favoritos. Fue así como cruzó la meta en el octavo puesto, con el mismo tiempo del ganador, que fue David Gaudu (Groupama - FDJ), al imponerse en el esprint sobre quien era el firme candidato, Mads Pedersen (Lidl - Trek).

Jonas Vingegaard y Egan Bernal, dos de los favoritos para ganar la Vuelta a España 2025 Getty Images

De esa manera, 'el joven maravilla' defendió su posición en la clasificación general, manteniéndose de cuarto. Ahora, debido a que el francés Gaudu bonificó, se presentaron cambios en los tiempos y lugares. Justamente, el ciclista del Groupama - FDJ subió a la segunda plaza, desplazando a Giulio Ciccone (Lidl Trek), quien cierra el podio parcial de la competencia.

Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) se mantiene como líder y portador de la camiseta roja, pero con el mismo tiempo de David Gaudu, mientras que le tomó ocho segundos al italiano. Respecto a Egan Bernal, quedó a 14 segundos del danés, pero mantiene su ventaja con relación a su más cercano perseguidor, que es Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team), a 16''.