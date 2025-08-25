La nueva era de Hernán Torres como DT de Millonarios arrancó; el desafío es inmediato

La nueva era de Hernán Torres en Millonarios ya arrancó. El director técnico ibaguereño se volvió a vestir de azul y blanco, y este 25 de agosto, se presentó en sociedad ante sus dirigidos con el firme objetivo de seguir levantando el barco, que emergió de aguas profundas tras la alentadora victoria del fin de semana contra Junior de Barranquilla en El Campín.

Torres Oliveros llegó a la práctica del 'embajador' en compañía de Enrique Camacho, presidente del club, como lo reporta el propio club bogotano en sus redes sociales. Primero sonriente, y luego enfocado en los retos, se le observó al timonel de 64 años.

"Nuestro DT se presentó con el grupo de jugadores y está listo para guiarnos en este nuevo capítulo", escribieron en las plataformas sociales de Millonarios. Torres le habló al grupo y procedió a trabajar, a dirigir su primera sesión porque el desafío es inmediato.

Por supuesto, luego de la publicación, los hinchas del azul y blanco de la capital del país le desearon el mejor de los éxitos a Hernán Torres en este nuevo paso por el equipo. "Cómo le luce la indumentaria 'profe', pero ganar o ganar" o "vamos 'profe', manda usted", se leyeron en los comentarios.

⚽ Hernán ya trabaja con el grupo. 💪



Nuestro DT se presentó con el grupo de jugadores y esta listo para guiarnos en este nuevo capítulo. 🔥Ⓜ️ pic.twitter.com/sxbtXgTOry — Millonarios FC (@MillosFCoficial) August 25, 2025

Torres no tiempo de espera, ya que inmediatamente debe trabajar el compromiso de vuelta de los 'play-offs' de la Copa BetPlay frente a Real Cartagena, en la capital de Bolívar. Millonarios se impone en la serie 1-3 a los 'heroicos', equipo que confía con el apoyo de sus hinchas le puedan dar vuelta a la misma y eliminar a los 'embajadores'.



¿Cuándo jugará Millonarios contra Real Cartagena por la Copa BetPlay II-2025?

Será este martes 26 de agosto en el estadio Jaime Morón León en el 'Corralito de Piedra'; el balón rodará a las 8:10 de la noche.

Tras enfrentar al Real Cartagena, Hernán Torres y compañía se enfocarán en el partido de la novena jornada de la Liga BetPlay II-2025, misma en donde medirán fuerzas contra Águilas Doradas en el Alberto Grisales. El compromiso contra los 'dorados' será el viernes 29 de agosto, a las 8:10 p.m.

En el actual campeonato, Millonarios suma cuatro puntos en siete partidos disputados, la victoria 3-0 sobre Junior le sirvió para salir del fondo de la tabla.