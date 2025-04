El nuevo apodo que le pusieron a Jhon Durán desde Arabia; Cristiano Ronaldo, involucrado

Jhon Durán se acomodó rápido en Arabia Saudita, donde vive un sueño al jugar al lado de su ídolo, Cristiano Ronaldo, a quien se le pega a diario en los entrenamientos y con quien tiene charlas seguidas.

Eso lo ha llevado a ser captado en varias oportunidades junto al astro portugués, quien también se ha visto abierto a hablar, darle consejos y enseñarle al joven delantero colombiano, quien se convirtió a punta de goles en uno de los referentes del equipo.

Por eso, este lunes, en el entrenamiento de Al Nassr las cámaras del club captaron una charla entre Jhon Durán y Cristiano Ronaldo, con el joven antioqueño escuchando atentamente y de paso generando reacción en Arabia.

Jhon Durán y el nuevo apodo que recibió en Arabia Saudita

Las propias redes sociales del Al Nassr quisieron destacar la buena relación que hay entre el colombiano y Cristiano Ronaldo, colocando dos sobrenombres a ambos.

“The Man and The Goat”, fue lo que escribió el club árabe en sus cuentas oficiales, este lunes, que traduce “el hombre y el Greatest of All Time (el mejor de todos los tiempos”, causando comentarios rápidamente de los hinchas del cuadro de Riad y los seguidores del astro portugués.

The Man & The GOAT pic.twitter.com/DUdIdqp3Td — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) April 7, 2025

De hecho, la misma foto la publicó Cristiano Ronaldo en su cuenta de Instagram, donde tiene 651 millones de seguidores, causando alegría también en Jhon Durán, quien lo resaltó en sus historias y de paso le comentó a ‘CR7’.

“El rey”, le escribió el colombiano al portugués, quien ya en varias oportunidades ha puesto imágenes junto al antioqueño, ya sea en entrenamientos o celebrando goles. Por supuesto, el joven futbolista de nuestro país también se muestra seguido emocionado por estar al lado de su ídolo y máximo referente en el fútbol.

Por el momento, Durán y Cristiano preparan su próximo partido frente a Al Riyadh, el sábado 12 de abril, a la 1:00 p.m. (hora colombiana), donde ambos serán titulares, ya que son pieza clave para el técnico Stefano Pioli.

Además, en Al Nassr no se dan por vencidos en la lucha por el título de Arabia Saudita, a pesar de estar terceros con 54 puntos, a ocho unidades del líder Al Ittihad. Sin embargo, el reciente triunfo 3-1 sobre Al Hilal, segundo en la tabla de posiciones, elevó los ánimos de los ‘amarillos, a falta de ocho jornadas para terminar la temporada en el campeonato árabe.