Síguenos en::
Tendencias:
LUISA AGUDELO
ENTREVISTA ANECDOTARIO
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / El Ronaldo bogotano jugó en Selección Colombia y sigue luchando; ahora en la B de Bolivia

El Ronaldo bogotano jugó en Selección Colombia y sigue luchando; ahora en la B de Bolivia

Su nombre es Ronaldo Ariza, defendió los colores de Alianza Petrolera y Cúcuta, compartió en seleccionados colombianos con Jorge Carrascal y Jhon Lucumí y hoy quiere trascender en el exterior.

Por: Óscar Javier Ostos Mayorga
Actualizado: 22 de sept, 2025
Comparta en:
Ronaldo Ariza
Ronaldo Ariza, futbolista colombiano en Bolivia - Foto:
Cortesía

Publicidad

Publicidad

Publicidad