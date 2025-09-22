“Ha pasado algo raro en el Balón de Oro, Lamine Yamal es el mejor del mundo, con diferencia”

Con 18 años, 2 meses y 9 días, el delantero del Barcelona Lamine Yamal se ha convertido este lunes en el talento más precoz en subirse al podio del Balón de Oro. A pesar de eso, desde su entorno, en especial su padre, hubo molestia y un fuerte mensaje por el triunfo de Ousmane Dembélé, por encima del joven atacante español.

Además de encadenar su segundo Trofeo Kopa como el mejor futbolista menor de 21 años -el primero en conseguirlo dos veces-, el extremo azulgrana ha sido reconocido con el segundo puesto tras el francés Ousmane Dembelé, del PSG, en la gala celebrada en el teatro del Chatelet de París.



Padre de Lamine Yamal apunta contra la elección del Balón de Oro

"Creo que es el mayor, no voy a decir robo, sino daño moral a un ser humano, porque creo que Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo con mucha diferencia, muchísimas diferencia. No porque sea mi hijo, sino porque es el mejor jugador del mundo, no hay rivales", dijo de entrada Mounir Nasraoui en entrevista con 'El Chiringuito', luego de la gala en París, este lunes.

Pero lo que sorprendió es cuando soltó un "aquí ha pasado algo raro", sin dar más explicaciones pero dejando ver su postura luego de que su hijo quedara por detrás de Ousmane Dembélé, de gran temporada en el PSG. A pesar de eso, cerró su corta intervención con un "el año que viene el Balón de Oro será español", señalando que confía en que Yamal pueda obtener este galardón luego del Mundial de 2026.

💣 EL PADRE DE LAMINE, EN EXCLUSIVA con @elchiringuitotv:



❌ "Ha pasado algo muy raro, es el MAYOR DAÑO MORAL a un SER HUMANO".



🔝 "Lamine es el mejor del mundo con mucha diferencia". pic.twitter.com/xfxCEWMt9E — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 22, 2025

El francés Ousmane Dembelé, que ha conquistado el Balón de Oro por su gran temporada en el PSG campeón de Europa, y el portugués Vitinha, también del conjunto de la ciudad del Sena, han completado el podio en la categoría masculina, en la que el brasileño Raphinha, compañero de Lamine Yamal en el Barça, ha sido quinto.

Publicidad

El más joven en conquistar este premio sigue siendo el brasileño Ronaldo Nazario, que lo hizo en 1997 con 21 años, 3 meses y 5 días, con el Inter de Milán, aunque gracias a la gran temporada que realizó en el Barcelona el año anterior.

Le siguen el británico Michael Owen, que lo ganó con el Liverpool en 2001 con 22 años y 4 días, y el argentino Leo Messi, que logró su primer Balón de Oro con el Barcelona en 2009 con 22 años, 5 meses y 7 días.

Lamine Yamal, ganador del Trofeo Kopa en Balón de Oro 2025 - Foto: AFP

Publicidad

Lamine Yamal, por tanto, aún tiene tres años de margen para batir otro récord de precocidad: el de convertirse en el futbolista más joven que es reconocido como el mejor del mundo.