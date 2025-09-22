Síguenos en::
Gol Caracol  / "Ha pasado algo raro en el Balón de Oro, Lamine Yamal es el mejor del mundo, con diferencia"

“Ha pasado algo raro en el Balón de Oro, Lamine Yamal es el mejor del mundo, con diferencia”

Tras el trofeo del Balón de Oro ganado por Ousmane Dembélé este lunes en París, hubo una furiosa y polémica declaración desde el entorno de Lamine Yamal, que quedó segundo en la votación.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 22 de sept, 2025
Lamine Yamal
Lamine Yamal en la gala del Balón de Oro 2025 - Foto:
AFP

