Sporting Lisboa, tiene en Luis Javier Suárez, "un luchador incansable, que marcó un gol de calidad"

Luis Javier Suárez volvió a dejar su sello goleador en la Champions League con Sporting de Lisboa. El samario marcó uno de los tantos con que los 'leones' se impusieron 3-0 al Brujas, este miércoles, en el José Avalade, en cumplimiento de la quinta jornada de la fase de liguilla.

El número '97' de los 'verdiblancos' infló las redes contrarias al minuto 31, decretando el 2-0 parcial; fue un tremendo golazo para el exAlmería, que de paso, se ganó los aplausos de los hinchas locales en las tribunas. Pero su buena dinámica en el campo de juego no paró ahí, ya que tiempo después generó otra oportunidad, y en la que el palo, evitó que celebrara por partida doble.

Finalmente, Suárez Charris estuvo 86 minutos en cancha y teniendo, en líneas generales, un gran compromiso. Su actuación fue reseñada y calificada en la prensa deportiva lusitana.



¿Qué dijeron de Luis Javier Suárez tras su gol al Brujas en la Champions League?

En ese orden de ideas, en el periódico 'A Bola' en su edición digital escribieron las siguientes líneas sobre el oriundo de Santa Marta: "Luchador incansable, marcó un gol de enorme calidad (31'), con una 'picadinha' por encima del arquero, y estuvo a punto de otro (48') cuando, completamente solo, sacó de juego a Jackers y estrelló el balón en el poste".

En cuanto a su puntuación le otorgaron un 7 sobre 10, siendo Catamo el 'MVP' por sus dos asistencias, aunque tuvo la misma calificación que el deportista de nuestro país.



Por su parte, en 'Sofascore' le otorgaron un 8.4 de calificación, teniendo cinco lanzamientos en el partido, tres de ellos al arco.

Así fue el gol de Luis Javier Suárez con Sporting Lisboa vs. Brujas en Champions League:

¡SABOR COLOMBIANO, SABOR A GOLAZO! ¡Tremendo gol de Lucho Suárez, para el 2-0 del Sporting CP contra Brujas en la #Champions!



Reacciones en Sporting Lisboa tras vencer al Brujas

"Aún no hay nada decidido. Todos dicen que 10 puntos son suficientes, pero la verdad es que necesitábamos 11 el año pasado. No quiero darle demasiadas vueltas a esos números. Tenemos tres partidos más difíciles en los que querremos ser competitivos, en los que conseguiremos más puntos, lo creo firmemente. Aún no hay nada decidido", respondió Rui Borges, DT de los 'leones', en rueda de prensa luego de ser consultado sobre si su equipo tenía la clasificación asegurada.