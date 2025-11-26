Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Sporting Lisboa, tiene en Luis Javier Suárez, "un luchador incansable, que marcó un gol de calidad"

Sporting Lisboa, tiene en Luis Javier Suárez, "un luchador incansable, que marcó un gol de calidad"

Luis Javier Suárez brilló en la Champions League con Sporting Lisboa, que recibió al Brujas en el José Avalade. El samario anotó un golazo que se ganó los aplausos de los hinchas de los 'leones'.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 26 de nov, 2025
Luis Javier Suárez celebró en la Champions League con Sporting Lisboa.
