Boca Juniors se consagró campeón de la Copa Sudamericana por tercera vez, aunque en esta ocasión lo hizo en esta final única disputada en el estadio Metropolitano de Barranquilla, derrotando 2-0 a Atlético Mineiro, y con la presencia de titulares, y siendo figuras, dos colombianos: Álvaro Montero y Sebastián Villa.

Y horas después y en medio de los festejos por la obtención del certamen internacional de Conmebol, en la prensa argentina no dudaron en darle su respectivo elogio a los dos jugadores de nuestro país, quienes fueron dos piezas fundamentales del técnico Rodolfo ‘Vasco’ Arruabarrena.

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Primero se refirieron al arquero Álvaro Montero, de quien recordaron que “comenzó siendo cuestionado, pero fue ganando confianza y ya está recibido de arquero de Boca”, y seguido a eso resaltaron las estadísticas que dejó en la Copa Sudamericana 2026. “De los nueve partidos que jugó en el torneo, en cuatro tuvo el arco en cero, y por si fuera poco ganó también una tanda de penales”.

Álvaro Montero, arquero de Boca Juniors. Foto: AFP

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Para terminar, en ‘TyC Sports’ no dudaron en cerrar su análisis del guajiro con un “hay "1" para rato...”, dejando claro que el ex Millonarios está consolidado y en gran nivel bajo los tres palos.



Luego, sobre Sebastián Villa hubo aún más elogios, y en especial porque en la final fue clave con su asistencia, y con su desborde por las bandas.

“Riquelme dijo hace solo algunas que lo consideraba "el mejor jugador del fútbol argentino". Después de haber sido imparable en la final, es muy difícil no ponerlo ahí arriba entre los que se meten en la discusión por esa distinción, y todo esto lo logró tras ser cuestionado por los hinchas, llegando incluso a pedirles perdón en el festejo del gol a Recoleta por sus dichos antes de volver a ponerse la azul y oro”, puntualizaron inicialmente.

Sebastián Villa en Boca Juniors Copa Sudamericana AFP

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Después, trajeron a colación su intervención en la etapa final y más importante de la temporada con Boca Juniors. “El colombiano realizó dos asistencias vitales a Merentiel, una contra Vasco y una ante Mineiro, y la Bestia aprovechó ambas. Sociedad”, cerraron sobre el aporte de Villa, y en general de los dos colombianos en el cuadro ‘xeneize’.