Luis Díaz tiene pendientes a los hinchas colombianos, y sobre todo a los del Bayern Múnich, con su regreso a las canchas, y ahora mucho más ante la cantidad de lesionados que hay en el equipo bávaro, especialmente tras las recientes bajas de Michael Olise y Harry Kane, con el Balón de Oro quedando afuera por aproximadamente tres meses.

El atacante guajiro ya viene entrenando con el grupo y ya a las órdenes del técnico Vincent Kompany, y aunque había expectativa de volver esta semana para el compromiso de la Champions League, el mismo 'Lucho' decidió dar una novedad sobre su presente.

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En un evento organizado por el Bayern Múnich, a Luis Díaz le consultaron sobre cuándo estará de nuevo en la cancha, a lo que respondió primero que "me siento muy bien ahora mismo", y luego dio los detalles que todos esperaban, mencionando que "creo que estaremos de vuelta a jugar próximamente, pero no sé si el partido que viene", refiriéndose al duelo de Liga de Campeones frente al Lille, de Francia, programado para este miércoles 25 de noviembre, a las 3:00 p.m.

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Eso sí, el atacante colombiano no dudó en puntualizar que está "muy feliz de poder estar nuevamente disponible para el equipo y quiero jugar ya, estoy ansioso por jugar", dejando ver que quiere estar de nuevo en el césped y ayudarle a los bávaros, que lo necesiten ante la ausencia de otras figuras que también se lesionaron.



Luis Díaz steht kurz vor seinem Comeback: „Ich fühle mich sehr gut. Ich denke, dass ich zeitnah wieder spielen werde. Ob schon im nächsten Spiel, weiß ich noch nicht. Ich bin froh, der Mannschaft wieder zur Verfügung zu stehen. Ich kann es kaum erwarten, wieder zu spielen.“… pic.twitter.com/6TcHH9kqRo — Kerry Hau (@kerry_hau) November 22, 2026

Con ese panorama, todo apunta a que el próximo sábado 28 de noviembre sería el regreso de Luis Díaz con el Bayern Múnich, frente al Hamburgo, a las 9:30 p.m. (hora colombiana), por Bundesliga, aunque a la espera de si se dará una vuelta progresiva, para evitar que recaiga, como lo que le pasó el pasado 21 de octubre, cuando tenía molestias, entró en el duelo con Arsenal, y tuvo que salir a los minutos.

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Hasta el momento, 'Lucho' se ha perdido seis partidos en esta temporada con los de Baviera, por esta lesión, y se le sumará uno más si no aparece este miércoles contra el Lille. Además, estuvo de baja en la doble fecha de duelos preparatorios frente a Chile, con la Selección Colombia, por lo que estaría con la 'tricolor' hasta marzo de 2027.