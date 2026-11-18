El Mundial Sub-17 de la FIFA Catar-2026 levanta el telón este jueves 19 de noviembre y se extenderá hasta el próximo 13 de diciembre, reuniendo a las mayores promesas del balompié juvenil en territorio asiático. En esta cita orbital estará presente la Selección Colombia, que ya cuenta las horas para su estreno llegando con el cartel de campeona de Sudamérica y con la ilusión intacta de hacer historia.

Dicha Copa del Mundo juvenil tendrá atractivos compromisos en su puntapié inicial, pero destaca el que disputarán Catar y Panamá en el Aspire Zone, en Rayán. Este duelo del grupo A, más los de la 'tricolor' y otros, los podrá ver EN VIVO por TV en la señal de Gol Caracol, en este portal haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos, y la app de Ditu, para que se agende y no se pierda nada.

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Así llega la Selección Colombia al Mundial Sub-17

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El equipo dirigido por Fredy Hurtado aterrizó en tierras cataríes como uno de los grandes protagonistas del continente, tras conquistar el Sudamericano de la categoría disputado en Paraguay el pasado mes de abril, en el que superó a Brasil en semifinales y goleó 4-0 a Argentina en la final para alzar el segundo título de su historia en la categoría.



Para esta edición mundialista, que reúne a 48 selecciones y disputará gran parte de su calendario en el complejo deportivo Aspire Zone de Rayán, hay que precisar que la 'amarilla' quedó sembrada en el Grupo L junto a Japón, Honduras y Serbia; y siendo el debut el sábado 21 de noviembre frente a los nipones.

Plantilla de la Sub 17 con sus medallas de primer puesto Federación Colombiana de Fútbol

Posteriormente, la Selección Colombia Sub-17 medirá fuerzas contra Honduras, el martes 24 de noviembre, y cerrará la fase de grupos contra Serbia el viernes 27.

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Acá los partidos del Mundial Sub-17 de Catar 2026 que irán EN VIVO por Gol Caracol y Ditu:

Catar vs. Panamá



Día: jueves 19 de noviembre.

jueves 19 de noviembre. Jornada: primera fecha del grupo A.

primera fecha del grupo A. Hora: 10:30 a.m. (Colombia).

10:30 a.m. (Colombia). Estadio: Aspire Zone.

Aspire Zone. Transmisión por TV : Gol Caracol, Ditu.

: Gol Caracol, Ditu. ONLINE: www.golcaracol.com

Japón vs. Colombia



Día: sábado 21 de noviembre.

sábado 21 de noviembre. Jornada: primera jornada del grupo L.

primera jornada del grupo L. Hora: 7:30 a.m. (Colombia).

7:30 a.m. (Colombia). Estadio: Aspire Zone.

Aspire Zone. Transmisión por TV : Gol Caracol, Ditu.

: Gol Caracol, Ditu. ONLINE: www.golcaracol.com

Honduras vs. Colombia



Día: martes 21 de noviembre.

martes 21 de noviembre. Jornada: segunda jornada del grupo L.

segunda jornada del grupo L. Hora: 10:30 a.m. (Colombia).

10:30 a.m. (Colombia). Estadio: Aspire Zone.

Aspire Zone. Transmisión por TV : Gol Caracol, Ditu.

: Gol Caracol, Ditu. ONLINE: www.golcaracol.com

Trofeo del Mundial Sub-17. Foto: @theMoroccoXtra

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Colombia vs. Serbia



Día: viernes 27 de noviembre.

viernes 27 de noviembre. Jornada: tercera jornada del grupo L.

tercera jornada del grupo L. Hora: 8:00 a.m. (Colombia).

8:00 a.m. (Colombia). Estadio: Aspire Zone.

Aspire Zone. Transmisión por TV : Gol Caracol, Ditu.

: Gol Caracol, Ditu. ONLINE: www.golcaracol.com

Además, podrá ver un duelo por los dieciseisavos, de octavos y cuartos de final. Por supuesto las dos semifinales, que tienen horario pactado en Colombia de 8:30 y 10:00 de la mañana, respectivamente, para el 10 de diciembre, y la gran final con fecha en el calendario del 13 del mismo mes, a partir de las 11:00 a.m., en nuestro país.

