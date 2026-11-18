A horas del histórico triunfo en el estadio Atanasio Girardot frente a Nacional; Joan Parra reveló varios de los secretos y claves de la clasificación a la final de la Copa BetPlay, dejando en el camino al 'verde' de Lucas González.

Y justamente, en charla con 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio'; el golero de Once Caldas habló de todo un poco, empezando por las variantes nominales en el onceno inicial, que sorprendieron a propios y extraños.

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"Creo que, uno desde el arco un poco incómodo porque nos marcan dos goles en tres minutos y eso por ahí que da ansiedad, desespero; pero ya cuando entramos al camerino, hablamos con el profe y hacemos los cuatro cambios que eran o por el empate o para que nos golearan. Gracias al señor todos los que entraron y los que estuvimos en el campo supimos manejar eso y se nos dio ese resultado, porque ir perdiendo 2-0 contra Nacional allá, empatárselo y luego ganárselo en penales, creo que es algo que cualquier equipo no lo hace", indicó de entrada Parra, en 'Blog Deportivo'.

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Sumado a eso, el guardameta de 26 años contó que esa rotación ya estaba planificada desde el entrenamiento y ya se sabía cómo iban a manejar el equipo, en caso de que las cosas se complicaran frente a Nacional: "Es que, días antes ya lo habíamos trabajado, la idea del profe era rotar el equipo, porque había jugadores con cargas demasiado altas. Él ya nos había dicho que iba a rotar y si no nos salía, él iba a hacer los cambios que necesitara".



"Ya después, el profe entra y hace los cambios. Los que salieron estuvieron bien porque sabían lo que nos estábamos jugando. Yo siempre confié, cuando nos hacen el segundo gol yo decía 'dale dale, que esto lo podemos empatar'; he confiado en el equipo que tenemos", complementó Joan Parra.

¿Cómo cree que serán los próximos dos duelos con Nacional por cuadrangulares?

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"Por ahí sabemos que Nacional tiene una gran nómina, eso no se puede negar; tiene también uno de los técnicos más importantes en el fútbol colombiano, lo diría por su estilo de juego. Pero nada, nosotros nos hemos aferrado a un estilo y creo que nos ha salido bien, sabemos lo que nos jugamos en estos seis partidos, ya lo de Copa creo que quedó ahí, ahora es pensar en estos seis partidos de Liga".

"Los últimos tres partidos con Nacional demasiado parejos. Ahora tenemos que aprovechar ese momento que estamos viviendo y comenzando con pie derecho el sábado, con la bendición de Dios".

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¿Cómo han recibido la llegada de 'Panelo' Valencia?

"Es indiscutible no mencionar a lo que han hecho los profes porque once fechas y no hemos perdido. Después de once fechas es la primera vez que nos marcan dos goles en un partido. Creo que venimos trabajando de la mejor manera y los jugadores tienen un sueño, la ciudad también tiene un sueño y vamos por un sueño que es ser campeón".

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¿Cómo estudió la tanda de penaltis contra Nacional?

"El arquero es el que menos presión tiene en una tanda de penaltis y uno tiene que jugar ya con eso. Sabía que si Morelos no marcaba, quedaban afuera. Traté de jugar con eso y a lo último definió muy bien, pero uno tiene que manejar la mente del rival sin ser grosero. Uno no tiene que estar hablándole ahí como hacen otros arqueros. Uno puede jugar con la mente del rival sin tener que hablarles".

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"Nicolás Rodríguez era uno de los más jóvenes en la tanda; todos los otros cuatro son demasiado experimentados. Sabíamos que uno de los que podía atajar era ese. Ya había visto penales de él".

