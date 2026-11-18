Hace un par de minutos, el Deportivo Pasto anunció importante decisión a través de sus redes sociales, pensando en lo que será el proyecto deportivo del próximo año, en el que buscarán mejorar la presentación mostrada en este segundo semestre.

Por medio de un comunicado, el conjunto 'volcánico' confirmó la salida de más de veinte futbolistas profesionales para el inicio de 2027, habiendo varios nombres importantes, tales como el de Derik Osede, Franco Leys y Matías Pisano.

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Aunque todavía no se conocen las razones del barrido total en el conjunto nariñense; sí hay que destacar que casi toda la plantilla profesional no disputó los últimos partidos de la Liga BetPlay II 2026 debido a los recurrentes incumplimientos de pagos, misma razón por la que los futbolistas habrían entrado en cese de actividades sobre el final del torneo.

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"El Club Deportivo Pasto S.A. informa a sus hinchas, medios de comunicación y comunidad en general que los siguientes jugadores han finalizado su etapa deportiva en nuestra institución: Nicolas Gil, David Guerrero, Santiago Jiménez, Joyce Ossa, Juan Mateo Garavito, Fainer Torijano, Harrinson Mancilla, Enrique Serje, Santiago Córdoba, Diego Gabriel Chávez, Mayer Gil, Matias Pisano, Giovanny Banguera, Yeison Tolosa, Joider Micolta, Yeiler Goez, Derik Osede, Franco Leys, Jorge Obregon, Andrés Ibarguen, Julián Quiñones y Jhon Méndez", indicó de entrada el cuadro 'volçanico' en el comunicado que compartió a través de sus redes sociales.



Las dificultades institucionales del Deportivo Pasto

Durante varios momentos de la Liga II, fueron habituales los reclamos de la Acolfutpro, agremiación de futbolistas, por los incumplimientos y en los pagos de las obligaciones salariales legales por parte de los directivos con el plantel profesional. Ese fue un tema, que de una u otra manera, trajo inquietud entre los jugadores, que incluso no se presentaron a jugar en El Campín frente a Santa Fe -ganó por un 5-0- y los nariñenses se presentaron con una nómina Sub-20.