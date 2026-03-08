Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / En Fenerbahce ya no extrañan a Jhon Durán; remontada agónica, liderada por exReal Madrid

En Fenerbahce ya no extrañan a Jhon Durán; remontada agónica, liderada por exReal Madrid

El cuadro turco, quien hace un par de semanas se despidió del atacante colombiano; no siente la ausencia goleadora de Durán. Y este domingo, quedó en evidencia por Liga.

Por: EFE
Actualizado: 8 de mar, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Jhon Durán, atacante colombiano de Fenerbahce, en partido de la Europa League
Jhon Durán, atacante colombiano de Fenerbahce, en partido de la Europa League
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad