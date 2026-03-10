Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-I, tras Nacional 4-0 Junior; hay nuevo líder

Publicidad
La Liga BetPlay 2026-I tuvo un partido pendiente de la fecha 3 entre Junior y Atlético Nacional, que terminó en victoria y goleada 4-0 de los antioqueños sobre los barranquilleros, en el estadio Romelio Martínez.
Los goles del elenco 'verdolaga' fueron de Juan Manuel Rengifo, Alfredo Morelos, Dairon Asprilla y Marlos Moreno. Se fue expulsado Jermein Peña al minuto 20 del compromiso, por un codazo a Rengifo.
Con este resultado, Atlético Nacional es el nuevo líder del fútbol colombiano, y aún le falta un partido más para ponerse al día (contra Jaguares). Hasta el momento el cuadro dirigido por Diego Arias, tiene 21 puntos, en nueve compromisos, y una diferencia de gol de +15.
Este mismo martes Bucaramanga venció 3-0 al Pereira, pero ese duelo si fue por la fecha 10 de la Liga BetPlay 2026-I.
Actualmente los equipos que están en puestos de clasificación a los play offs del campeonato del fútbol colombiano son: Nacional, Pasto, Once Caldas, Internacional de Bogotá, Bucaramanga, América, Junior y el Deportes Tolima. Por afuera hay equipos como Millonarios, Cali y Santa Fe.
Ahora se viene la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026-I, que comenzará este viernes 13 de marzo, con Once Caldas vs Pasto y casualmente Nacional vuelve a jugar, esta vez contra Llaneros.
|Pos
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Atlético Nacional
|9
|7
|0
|2
|21
|6
|15
|21
|2
|Pasto
|10
|6
|3
|1
|14
|10
|4
|21
|3
|Once Caldas
|10
|5
|4
|1
|18
|10
|8
|19
|4
|Internacional
|10
|5
|4
|1
|15
|13
|2
|19
|5
|Bucaramanga
|9
|4
|5
|0
|15
|5
|10
|17
|6
|América
|9
|5
|1
|3
|14
|7
|7
|16
|7
|Junior
|10
|5
|1
|4
|15
|15
|0
|16
|8
|Tolima
|9
|4
|3
|2
|11
|7
|4
|15
|9
|Millonarios
|10
|4
|2
|4
|15
|11
|4
|14
|10
|Llaneros
|10
|3
|5
|2
|12
|9
|3
|14
|11
|Fortaleza
|10
|3
|5
|2
|12
|14
|-2
|14
|12
|Deportivo Cali
|10
|3
|3
|4
|11
|10
|1
|12
|13
|Águilas Doradas
|9
|3
|3
|3
|10
|10
|0
|12
|14
|Santa Fe
|9
|2
|4
|3
|10
|12
|-2
|10
|15
|Jaguares
|10
|3
|1
|6
|9
|19
|-10
|10
|16
|Medellín
|9
|1
|4
|4
|11
|14
|-3
|7
|17
|Cúcuta
|10
|1
|3
|6
|14
|21
|-7
|6
|18
|Boyacá Chicó
|9
|1
|1
|7
|7
|16
|-9
|4
|19
|Deportivo Pereira
|9
|0
|4
|5
|8
|19
|-11
|4
|20
|Alianza
|9
|0
|4
|5
|4
|18
|-14
|4