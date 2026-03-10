Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-I, tras Nacional 4-0 Junior; hay nuevo líder

La Liga BetPlay 2026-I tuvo un partido pendiente de la fecha 3 entre Junior y Atlético Nacional, que terminó en victoria y goleada 4-0 de los antioqueños sobre los barranquilleros, en el estadio Romelio Martínez.

Los goles del elenco 'verdolaga' fueron de Juan Manuel Rengifo, Alfredo Morelos, Dairon Asprilla y Marlos Moreno. Se fue expulsado Jermein Peña al minuto 20 del compromiso, por un codazo a Rengifo.

Con este resultado, Atlético Nacional es el nuevo líder del fútbol colombiano, y aún le falta un partido más para ponerse al día (contra Jaguares). Hasta el momento el cuadro dirigido por Diego Arias, tiene 21 puntos, en nueve compromisos, y una diferencia de gol de +15.

Este mismo martes Bucaramanga venció 3-0 al Pereira, pero ese duelo si fue por la fecha 10 de la Liga BetPlay 2026-I.



Atlético Nacional visita a Águilas Doradas en juego de la fecha 10 de la Liga BetPlay I-2026. Colprensa

Actualmente los equipos que están en puestos de clasificación a los play offs del campeonato del fútbol colombiano son: Nacional, Pasto, Once Caldas, Internacional de Bogotá, Bucaramanga, América, Junior y el Deportes Tolima. Por afuera hay equipos como Millonarios, Cali y Santa Fe.

Ahora se viene la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026-I, que comenzará este viernes 13 de marzo, con Once Caldas vs Pasto y casualmente Nacional vuelve a jugar, esta vez contra Llaneros.



Tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-I, tras Junior 0-4 Nacional: